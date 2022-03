In settimana il prefetto farà il punto su emergenza Ucraina e disagio giovanile

Si continua a lavorare sull'emergenza Ucraina. Ma non solo. Il prefetto Raffaele Grassi incontrerà i sindaci del Padovano per fare il punto sulla questione.

Gli appuntamenti

Martedì 15 e giovedì 17 marzo Grassi incontrerà i sindaci della provincia per fare il punto sulle iniziative riguardanti gli aiuti ai profughi ucraini. Sarà anche l'occasione per raccogliere eventuali nuove disponibilità. La terza riunione della cabina di regia è in programma per mercoledì 16 ma il conflitto in Ucraina non è l'unico argomento che le istituzioni dovranno affrontare. In settimana, infatti, è previsto anche l'incontro dei componenti dell'osservatorio sul disagio giovanile, creato per capire come intervenire sul fenomeno delle risse.