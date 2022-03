Ucraina, un'ambulanza fissa in stazione per eseguire i tamponi ai profughi in arrivo in treno

Attivo sette giorni su sette dalle ore 8 alle ore 20, per assistere chi ha scelto il treno per scappare dalla guerra: l'Ulss 6 Euganea in collaborazione con i volontari della Croce Verde ha organizzato un presidio stabile nel piazzale della stazione ferroviaria per assistere i profughi in arrivo dall'Ucraina, con un'ambulanza in cui eseguire i tamponi rapidi di screening per l'eventuale positività al Covid.

Tamponi

Ieri, nel primo giorno di entrata in funzione di tale servizio, sono stati già compiuti una dozzina di tamponi, sei dei quali a un'intera famiglia in arrivo da Leopoli e diretta a Bergamo.