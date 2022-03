Dall'Ucraina quasi 4mila profughi in Veneto. Zaia: «Ci vuole l'Esercito»

«Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo in Ucraina. Dopo la pandemia questa guerra non ci voleva davvero: l'ipotesi di veder arrivare in Veneto tra le 40 e le 50mila persone dall'Ucraina sta diventando realtà di giorno in giorno. Treviso resta la provincia con più profughi ospitati in Veneto. 19 i rifugiati ricoverati negli ospedali di cui 12 sono bambini in gran parte oncologici. I controlli nelle stazioni dei treni continuano, mentre il tasso di positività dei tamponi non è alto ma non possiamo abbassare la guardia». Martedì 15 marzo Luca Zaia interviene con queste parole il punto stampa da Palazzo Balbi su Covid e guerra in Ucraina.

Guerra e Covd

«Il tema di queste ore è capire quale variante Covid hanno le persone arrivate dall'Ucraina, risultate positive al tampone. Non vogliamo che i contagi tornino a crescere. Da domani sarà riattivato il vecchio ospedale di Monselice, da giovedì quello di Asiago per avere, in totale, un migliaio di posti letto negli ex ospedali della regione. Sono ormai 4mila i veneti che hanno messo a disposizione 8.100 posti letto nelle loro abitazioni. Una generosità davvero enorme» conclude il Governatore. Superati i 400mila euro di donazioni sul conto corrente aperto dalla Regione Veneto.

Il bollettino

Nelle ultime 24 ore sono 7.313 i nuovi positivi trovati in Veneto su 87.237 tamponi fatti per un'incidenza dell'8,38%. Le persone attualmente positive in Veneto sono 55.118. I ricoverati negli ospedali sono 814 (-16 rispetto a ieri) di cui 753 in area medica e 61 nelle terapie intensive di cui il 65% non è vaccinato. 331 i pazienti non Covid in Rianimazione. 15 nuovi decessi nelle ultime 24 ore per un totale di quasi 14mila in Veneto da inizio pandemia. «Dopo il 31 marzo spero che le restrizioni anti-Covid vengano eliminate ma, allo stesso tempo, dovrà entrare in campo la responsabilità dei cittadini» conclude il Governatore.