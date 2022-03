Ucraina, Studenti per Udu e Rete degli Studenti Medi raccolgono beni per i rifugiati

Da sabato 5 marzo Reset, la sede di Studenti Per Udu Padova e Rete degli Studenti Medi di Padova in via Loredan 26, diventa punto di raccolta beni per i rifugiati.

Raccolta beni

Afferma Domenico Amico, coordinatore di Studenti per Udu: «Dopo i tragici eventi degli ultimi giorni, abbiamo sentito la necessità di trovare un modo per agire concretamente. Quello che sta succedendo in Ucraina ci lascia attoniti, ma non possiamo farci fermare dalla paura. Non possiamo e non vogliamo chiudere gli occhi davanti alle emergenze che stiamo vivendo: dal conflitto armato alle emergenze sociali. Reset, in Via Loredan 26, da Sabato 5 Marzo diventerà punto di raccolta beni anche per i rifugiati». Dichiara Irene Bresciani, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Padova: «È il momento di attivarsi e di agire. Per questo insieme ad Ucraina Insieme abbiamo avviato una raccolta beni per i profughi, ma allo stesso tempo continueremo a portare avanti la stessa iniziativa per coloro che sono senza fissa dimora. Donare anche solo una coperta, dei maglioni, strumenti di igiene personale può sembrare un piccolo gesto, ma fa concretamente la differenza per coloro che non hanno una casa o per gli Ucraini che stanno scappando dalla guerra. Perciò vogliamo lanciare un appello alla cittadinanza ed alle associazioni, a donare beni di prima necessità. Chiediamo a tutti coloro che ne hanno intenzione di contribuire a diffondere questo appello per sensibilizzare il maggior numero di persone sul territorio portando un aiuto concreto. Il circolo Reset, la nostra sede in via Loredan 26, resterà aperto a tale scopo da Sabato 5 Marzo dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30. Tutto ciò che riceveremo verrà distribuito, con Ucraina Insieme e le Caritas del Veneto, ai profughi in Ucraina, tramite anche il nostro Consolato Onorario dell'Ucraina».