Al via il "Servizio di supporto psicologico breve" per i cittadini ucraini in Veneto: l'iniziativa

Il dramma della guerra in Ucraina colpisce tutti noi: sono infatti quasi 20mila i cittadini ucraini che risiedono in Veneto, e che da anni contribuiscono con le loro attività allo sviluppo ed al benessere della nostra regione e della nostra nazione.

Emergenza Psicologi Online

Persone e famiglie divise dai propri parenti lontani e, comprensibilmente, molto preoccupate per quanto sta accadendo ai loro cari ed alle loro città in queste ore. Per questo, l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto in collaborazione con le Scuole Universitarie di Specializzazione di area psicologica (SUAP) che afferiscono ai Dipartimenti di Psicologia Generale (DPG) e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) dell'Università di Padova, hanno pensato di aprire il servizio Emergenza Psicologi Online - già attivo nel periodo Covid - alla popolazione di cittadini ucraini che vive in Veneto e in Italia. Si tratta di un “Servizio di supporto psicologico breve”, ad accesso gratuito e con consulenze online, dedicato a tutti i cittadini ucraini in Veneto che sentano la necessità o opportunità di un breve sostegno professionale in questi giorni difficili.

Servizio

Il servizio sarà attivo da mercoledì 2 marzo e sarà accessibile con prenotazione: