Ucraina, Zaia: «Dieci ucraini sui 211 testati sono risultati positivi al Covid»

«La macchina sanitaria attivata dalla Regione per la prima assistenza ai profughi ucraini che giungono in Veneto funziona. Alla serata di mercoledì 2 marzo, nei vari punti tampone, si erano presentate 211 persone, tra cui 56 bambini arrivati a Rubano»: lo riferisce il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che si tiene in costante contatto con le strutture regionali della Sanità e della Protezione Civile

Tamponi

Aggiunge Zaia: «Tra queste persone sono stati trovati 10 positivi al Covid e sono scattate tutte le misure previste dai protocolli con l’isolamento, come nel caso delle 13 persone ospitate nella struttura di Valdobbiadene. In molti casi, peraltro, si tratta di profughi in famiglia per ricongiungimenti o in strutture messe a disposizione di associazioni».