Guerra in Ucraina, Ascom Confcommercio apre un conto corrente per aiutare i profughi

La giunta di Ascom Confcommercio Padova, riunitasi lunedì 28 febbraio per analizzare la situazione politico-economica attuale, ha deciso di supportare l’iniziativa diocesana dell'ospitalità fornita a 63 ucraini (di cui 57 bambini) nel Seminario Minore di Rubano coinvolgendo i propri associati mettendo a disposizione un conto corrente dedicato cui poter far affluire in modo sicuro le eventuali offerte, con la sicurezza che la loro destinazione sarà certa ed efficace.

Conto corrente

Sarà sufficiente specificare la causale “Emergenza Ucraina” ed effettuare