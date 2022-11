Diritto allo studio, 300 studenti protestano davanti la mensa del Piovego: «Non abbiamo una casa»

Oggi Giovedì 3 Novembre alle ore 18:30 c'erano più di 300 studenti a protestare davanti la mensa Piovego per chiedere alla Regione maggiori investimenti sul Diritto allo studio. «Non possiamo continuare a vivere in una Regione che non ci garantisce dei diritti basilari - dichiara Domenico Amico, Senatore Accademico e Coordinatore di Studenti Per Udu Padova - .Siamo qui in presidio davanti la mensa Piovego, l'unica mensa a diretta gestione dell'Esu a Padova, perché sono insufficienti gli investimenti sulle mense, sulle residenze e sulle borse di studio. L'Università di Padova sembra quasi l'università dei tre senza: vogliamo denunciare la condizione disastrosa a cui siamo sottoposti in quanto studenti. La verità è una: la Donazzan non ha nessun interesse a tutelare il diritto allo studio, lo dimostrano i fondi per gli Esu delle varie città, fondi azzerati dal 2010. In tutti questi anni abbiamo perso almeno 20 milioni solo nella città di Padova»



«Vogliamo chiedere alle istituzioni di prendersi le loro responsabilità: non è possibile che in un momento di così grave crisi economica e con l'aumento dei costi della vita non venga garantita la copertura delle borse di studio - dichiara Francesca Pollero - rappresentante Udu della sede di Agripolis e candidata rappresentante in Esu - .Tanti studenti sono costretti a rinunciare agli studi per questo e non è accettabile che l'Università torni ad essere elitaria, appannaggio solo di chi può permettersela. Mentre gli studenti sono senza case, mense, aule e borse di studio, l'Ente per il diritto allo studio però ha deciso di organizzare un dj set. Pensano di proporre una festa agli stessi studenti che poi lasciano senza servizi, in una condizione che non accettiamo: è ora che la Donazzan si prenda le sue responsabilità! Vogliamo investimenti sulle mense, la riapertura della mensa San Francesco, la garanzia della copertura delle borse e finanziamenti su nuove residenze pubbliche»