Parte il Pride a Padova, l'Udu vicino alla comunità queer: «Dev'essere una lotta intersezionale»

Il primo giugno si terrà a Padova il corteo del Padova Pride, che partirà da Piazza De Gasperi alle 16. Tra gli organizzatori, Arcigay Tralaltro, Rete degli Studenti Medi Padova e Unione degli Universitari Padova. «Come studenti e studentesse, sentiamo la necessità di questo momento importante per la nostra città. Per questo, al Padova Pride parteciperemo con uno spezzone studentesco, che rivendichi le istanze di una parte di società molto vicina alla lotta per l'emancipazione della comunità queer, che dev'essere una lotta intersezionale» dichiara Paola Bonomo di Udu.

Le università

«Vogliamo delle università che siano veramente sicure e inclusive, che combattano le violenze e le discriminazioni di ogni tipo: dalla concretizzazione degli sportelli anti molestie al miglioramento delle carriere alias, poichè il nome di elezione venga rispettato in ogni ambito accademico e in tutti i documenti ufficiali. Pretendiamo che i consultori siano attenti a tutte le soggettività, che siano accessibili e che non siano uno spazio dove si inseriscono associazioni Pro Vita, che sono completamente in direzione contraria rispetto al significato di un consultorio. Le persone LGBTQIA+ non devono più essere invisibilizzate ed emarginate, soprattutto le violenze che subiscono devono essere riconosciute e non, come spesso accade, sminuite». Viola Carollo, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Padova, aggiunge: «Vogliamo le carriere alias in tutte le scuole. Solo 6 istituti in tutta la città possono dire di offrire agli studenti e studentesse un ambiente aperto, plurale e inclusivo che si impegni a tutelare le soggettività presenti al loro interno. Troviamo disarmante che un progetto che si impegna a migliorare l’ambiente scolastico in modo così basilare ma efficace, e che mira a salvaguardare la salute psicologica e la permanenza sicura degli studenti è studentesse all’interno della comunità scolastica, trovi una simile ostilità. Come comunità studentesca continuiamo e continueremo sempre a rivendicare il nostro diritto di sentirci inclusi e protetti, pretendendo di poter dire di sentirci rispettati all’interno degli spazi che viviamo ogni giorno».

Educazione sessuale

«Un altro tema caro a noi caro è l'educazione sessuale nelle scuole - afferma Alessia Spinolla del liceo artistico Modigliani - .Quando parliamo di educazione sessuale dobbiamo ricordare che stiamo parlando anche di educazione all’affettività e al consenso. Purtroppo nella quasi totalità delle scuole del nostro paese questo tipo di educazione è assente, e quando presente è incompleta e eterocisnormativa, escludendo, quindi, una consistente parte della popolazione. In italia questo percorso all’interno delle scuole non è obbligatorio, solamente consigliato: proprio qui possiamo identificare una profonda mancanza del nostro sistema scolastico» conclude Spinolla.

Arcigay

Chiara Cuccheri, presidente di Arcigay Tralaltro, dichiara: «Il giorno del pride è amore e rabbia, festa e lotta. In questo clima politico c'è ancora più bisogno di scendere in piazza, non solo per noi persone lgbtqia+ italiane, ma per i diritti di tutte e tutti. Contro le guerre e il genocidio in Palestina. Contro il patriarcato che continua a ucciderci ogni giorno e di cui Giada è solo l'ultima vittima».