Ugl chiede che nei Comuni di Padova e provincia sia istituito il garante per gli anziani

Per il 21 Ottobre a Roma, il Consiglio Nazionale di Ugl Pensionati ha deliberato la mobilitazione degli associati e simpatizzanti per chiedere l’istituzione della figura del Garante della Persona Anziana nei Comuni capoluogo di Provincia. E’ giunto il momento, anche a seguito della Legge n. 33 /2023 che delega al Governo le misure attuative a tutela della persona anziana. Entro il 31 dicembre il Governo si è impegnato ad emanare i Decreti attuativi per le politiche relative all'invecchiamento attivo ed al benessere degli anziani. Il Comune di Roma, per primo e su richiesta dell’UGL, ha attivato lo sportello del Garante degli anziani nominando un avvocato esperto in materia.

Il ruolo di Arcoraci

Uno dei Comuni che sarà interessato per primo sarà certamente Padova con il quale Sebastiano Arcoraci ha già avuto modo di preannunciare la proposta alla competente Assessora Margherita Colonnello, apparsa ben disposta. Nei prossimi giorni Arcoraci formalizzerà la richiesta confidando che l'Assessora avvii l'iter affinchè l'Istituzione del Garante della Persona Anziana diventi effettiva. Si consideri che tale figura è stata già istituita, oltre a Roma, anche a Salerno e Firenze.

Pronto Soccorso

Servono corsie preferenziali ai Pronto soccorso senza le lunghissime attese, considerando che ad oggi spesso ne sono soggetti coloro che presentano patologie quali il diabete o fragilità motorie. Le stesse ULSS potrebbero attivarsi, immediatamente e senza costi. Spesso secondo Fabio Beltempo, segretario provinciale UGL UTL di Padova, per le prime visite o di controllo, i tempi di attesa sono eccessivamente lunghi, almeno il 20% degli interessati rinuncia; servono capitoli di spesa dedicati, potenziando la medicina del territorio e favorendo l'Associazione in rete dei medici di base. Tutto ciò potrebbe rappresentare una decisiva svolta a questa emergenza sanitaria. Da qui la richiesta per l'istituzione, almeno nei Comuni Capoluoghi di Provincia, della figura del Garante della Persona Anziana. Nei prossimi giorni formalizzeremo la proposta anche alla Regione Veneto, presso l’Assessore al Sociale Manuela Lanzarin.