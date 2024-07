Uil: «Uffici postali quasi al collasso. Disagi con il personale e pensioni non riscosse»

Il sindacato UGL Consumatori di Padova, in questi ultimi giorni, ha evidenziato gravi carenze di personale in vari uffici postali della provincia di Padova, al punto che si potrebbe rischiare il regolare ritiro delle pensioni: «Inevitabili lunghe code che spesso vengono abbandonate per eccessiva attesa. In molti casi, in questo periodo di alte temperature, capita anche di soffrire temperature troppo alte negli stessi ambienti dedicati a clienti e dipendenti. Non è pensabile chiudere gli uffici postali, a seguito anche di un possibile ridimensionamento degli uffici postali in località con maggiore presenza di Poste Italiane - prosegue UGL Consumatori di Padova - senza una razionalizzazione maggiore ed un confronto con il sindacato. Tali situazioni di grave disagio si ripercuotono sull’umore e sullo stato di salute psicologico anche dei dipendenti degli uffici postali».

«Quando i dipendenti lavorano bene insieme, possono risolvere i problemi più rapidamente e con maggiore creatività, migliorando l'efficienza complessiva degli uffici postali. Investire in un buon ambiente di lavoro è quindi vantaggioso non solo per i dipendenti, ma anche per l'azienda e i suoi clienti, creando un circolo virtuoso di soddisfazione e miglioramento continuo. Auspichiamo un urgente intervento di Poste Italiane, - conclude il sindacato UGL Consumatori di Padova - rimanendo noi a disposizione per un confronto concreto e con senso critico-costruttivo per tutti».