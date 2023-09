I vigili chiedono una nuova sede, ma Giordani (per ora) non risponde

«Un' amministrazione che non dà risposte ad un Sindacato, non da risposte ai propri dipendenti». L'attacco arriva dalla Uil Fpl dalla bocca del segretario provinciale Francesco Scarpelli, che dopo aver chiesto chiarimenti sul futuro della sede della polizia locale, si è visto sbattere la porta in faccia senza nessuna risposta. La nuova Questura che verrà realizzata in via Anelli ha "ingolosito" anche la polizia locale, che dopo gli annunci della nuova casa per i poliziotti, ne ha chiesta una anche per i propri agenti. In alternativa, chiede di sistemare quella attuale, considerata non funzionale alle attività.

Le opere pubbliche

«Quotidianamente si apprende dai media di opere pubbliche avviate o in programmazione da parte dell'amministrazione comunale - spiega Scarpelli - ma noto con profondo stupore che il tempo per rispondere alle istanze della Uil Fpl, o ad altro sindacato, non si trova, o magari volutamente non si vuole trovare. Ma oltre le realizzazioni pubbliche, ci sono delle criticità importanti che coinvolgono i dipendenti del Comune di Padova.

La Uil Fpl da mesi ha avanzato diverse segnalazioni, e di cui inspiegabilmente per alcune non si hanno avute risposte, tra queste emerge quella dedicata alla nuova sede della Polizia Locale. Infatti, lo scorso 16 luglio richiamando una richiesta di un altro sindacato, circa la possibilità di ottenere una nuova sede per la Polizia Locale, tramite una pec, la Uil Fpl ha fatto emergere una serie di carenze logistiche, infrastrutturali e soprattutto di sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle sedi della Polizia Locale dislocate in diversi punti della città.

Dopo oltre sessanta giorni, non si è avuta nessuna risposta da parte di tecnici comunali dirigenti e politici»

L'attacco all'amministrazione

«È inconcepibile, nel 21° secolo, debba essere un sindacato, chiunque esso sia, a far emergere questo tipo di gravi criticità e carenze, anche imbarazzanti. Allo stato attuale si ravvisa purtroppo la mancanza della piena e chiara consapevolezza di uno degli "obblighi" da parte dei Dirigenti che dovrebbero ben conoscere e assolvere, garantire il benessere del proprio personale, che pero' spesso sfugge dalla mente del dirigente medio - prosegue il segretario - .In buona sostanza nella pec, indirizzata al Sindaco, al Vice sindaco, oltre che ai tecnici Dirigenti dei LLPP e Polizia Locale, ed altri Assessori di riferimento, la Uil Fpl ha elencato una serie di inefficienze, presenti e che si vivono quotidianamente nei locali occupati dalla Polizia Locale: durante le pioggie compaiono copiose infiltrazioni d'acqua, spogliatoio ricavato da un ex caveau di una banca, garage che custodisce le auto di servizio distante 300 mt dall'ufficio, mancanza di un adeguato sistema di video sorveglianza e l'impianto elettrico da rivedere. Già in marzo e maggio i rappresentanti sindacali e i rappresentanti per la sicurezza della Uil Fpl avevano scritto in merito ad alcune criticità emerse, in parte riprese nella pec, ma anche per queste segnalazioni non si è avuta nessuna risposta».

Le richieste

«Gli appartenenti al Settore Polizia Locale chiedono di poter lavorare in ambienti adeguatamente sicuri, vivibili e dignitosi, visto che diversi di essi sono angusti per il rilevante numero di operatori presenti nei locali stessi chiude il segretario Scarpelli - .Una risposta ancora mai arrivata, che la Uil Fpl si aspetta, in tempi brevi con delle soluzioni concrete e con un dettagliato piano di intervento, come avviene proprio come le opere pubbliche.

Non solo perché la Uil Fpl ha esposto dei seri problemi da affrontare, sollevati dai lavoratori, ma anche per quel concetto di rispetto oltre che di educazione. La Uil Fpl, da sempre predisposta al dialogo, non accetta più questa tipologia di trattamento, non lo merita la Uil Fpl e nessun altro sindacato. Un' amministrazione che non dà risposte ai Sindacati, non dà risposte alle lavoratrici e ai lavoratori, che fino a prova contraria sono anche dei cittadini padovani. La Uil Fpl crede fortemente nelle relazioni sindacali, grande fondamento di rispetto e di democrazia, ma qualcun'altro evidentemente no»