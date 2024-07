Ulss 6 Euganea, la relazione sulle performance mostra un anno super delle attività

Ulss 6 Euganea, il 2023 si è chiuso sotto il segno “+”. L’incremento dei ricoveri, dell’attività chirurgica, degli accessi ai poli di Pronto soccorso, della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza domiciliare integrata - solo per citare le voci più evidenti - testimonia un grande, capillare, incessante lavoro di squadra, frutto di un’organizzazione attenta e ragionata che, dopo la lunga emergenza pandemica, nonostante la difficoltà nel reperimento di personale e l’inflazione battente, sta facendo tornare a regime l’assistenza “tradizionale”, con una decisa riduzione dei tempi medi d’attesa e un più agevole accesso ai servizi. La relazione racconta, in 52 pagine di dati e rendicontazioni, come l’enorme dispiegamento di forze per contrastare la pandemia da Covid-19 sia progressivamente rientrato a vantaggio di un’attività ordinaria che ha continuato a marciare su tutti i fronti della prevenzione, della diagnosi e della cura: il punto nave della più grande Azienda socio-sanitaria veneta (con un bacino d’utenza di 931mila persone) è tracciato nella Relazione della Performance 2023 che guarda al suo passato prossimo con una sintesi dei dati di attività, evidenziando le linee strategiche aziendali per il presente e il futuro.

Il quadro demografico del territorio dell’Ulss 6 Euganea vede, in linea con il trend nazionale, un progressivo invecchiamento della popolazione, con un indice di vecchiaia salito al 194%, 23 punti in più di 5 anni fa. Parallelamente crescono i bisogni della popolazione, la cui domanda di ricovero è salita del 3% dal 2022 al 2023. L' Azienda socio-sanitaria locale risponde da un lato rafforzando la propria offerta e dall’altro attuando le strategie di riorganizzazione trainate dal Pnrr. “Come si può facilmente desumere, abbiamo aumentato i volumi di attività rispetto al 2022 con un grande sforzo organizzativo e di squadra – commenta il Direttore Generale dell’Ulss 6, Paolo Fortuna -; di strada ne abbiamo percorsa tantissima, mantenendo la rotta per quanto riguarda l’assistenza e la cura delle altre patologie. Abbiamo altresì mantenuto attivo tutto il filone della presa in carico dei più fragili, penso agli anziani, ai portatori di disabilità, all’area della salute mentale e delle dipendenze. Adesso si sta registrando un graduale, e ormai inesorabile, ritorno alla normalità senza dimenticare la storia recente, facendo tesoro dei suoi insegnamenti: il valore altissimo delle scelte organizzative sinergiche e condivise, il senso forte di comunità solidale, il gettare il cuore oltre l’ostacolo in nome di un concetto di salute ove ognuno è chiamato a fare la sua parte per il bene di tutti. Per rendere tutto questo ancora più efficiente ed efficace è necessario ora evolvere verso sistemi organizzativi più snelli, spingere e accelerare sulla tecnologia, puntare sul capitale umano”.

“Relazione sulla Performance”, i numeri più significativi: nel corso del 2023 molto incisiva è stata l’attività di ricovero con 45.452 pazienti curati e dimessi dagli ospedali a gestione diretta Ulss 6 (Cittadella, Camposampiero, Piove di Sacco, Schiavonia, Conselve) pari a +6% rispetto al 2022, cui ne vanno aggiunti altri 16.608 che si sono rivolti al privato accreditato (case di cura Villa Maria, Trieste, Abano Terme e Parco dei Tigli), quest’ultimo dato in linea con il 2022. L’attività di pronto soccorso degli ospedali pubblici Ulss 6 è tornata quasi ai livelli pre-Covid con 170.940 accessi complessivi, che salgono a 202.765 se si comprende anche il settore convenzionato e un aumento del 7% rispetto al 2022. In crescita anche l’assistenza specialistica intesa come visite ambulatoriali (test di laboratorio ed esami radiologici), prestazioni di riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, con 10.402.403 prestazioni erogate in totale, pari a +6% (2022). Potente la presenza dell’ADI, Assistenza Domiciliare Integrata che vede al lavoro équipe multiprofessionali. In aumento l’assistenza erogata ad anziani, disabili fisici e psichici, malati psichici e terminali (10.400 persone contro le 9.112 del 2022), così come in forte crescita sono gli utenti di ospedali di comunità, Unità Riabilitative Territoriali (URT) e hospice, passasti da 1.299 nel 2022 a 2.356 nel 2023. Sul fronte della prevenzione, in aumento l’adesione agli screening mammografico e della cervice uterina. Relativamente alle progettualità legate al PNRR, l’Azienda ha ristrutturato 9 Centrali Operative Territoriali, dotandole di nuovi strumenti hardware e software e ha avviato le progettualità per la creazione di 20 Case della Comunità e la ristrutturazione di 2 Ospedali di Comunità e della nuova piastra degenze a Cittadella. Sono infine in corso le sostituzioni di 21 grandi apparecchi elettromedicali, per l’ammodernamento del parco tecnologico digitale ospedaliero. Queste attività, realizzate grazie al lavoro e all’impegno di più di 7.000 dipendenti, hanno permesso di raggiungere gli obiettivi assegnati dalla Regione e di offrire ai cittadini un’assistenza sempre più vicina alle loro necessità. L'impegno aziendale è ora concentrato su alcuni ambiti di miglioramento come l'adesione alle vaccinazioni (pediatriche e non) e agli screening, la presa in carico degli anziani in aumento come in crescita sono le famiglie infragilite, una sempre più stretta collaborazione con i Comuni, un'ulteriore spinta sulle liste d'attesa e sull'appropriatezza, il contrasto alla mobilità passiva, e l'indispensabile, continua ricerca di personale.

A consuntivo, il valore della produzione (entrate) ammonta a 1.952.540.708 euro con un incremento rispetto all’esercizio 2022 di oltre 27 milioni (+1,4%). Il costo della produzione è determinato in 1.981.464.269 euro, con un incremento rispetto all’esercizio 2022 di quasi 43 milioni (+2,2%), in uno scenario economico caratterizzato da un incremento del tasso di inflazione pari al 5,7%. Da segnalare infine gli importanti risultati raggiunti nel contenimento delle liste d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, e per i ricoveri chirurgici oncologici e non.