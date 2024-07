Ultima Generazione arriva in Prefettura e "sfiora" la tomba di Antenore: «Diritti calpestati»

Questa mattina alle 11, Fede e Ismaela , aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione si sono incatenate davanti alla prefettura di Padova con la bocca ricoperta di rosso, iniziando così uno sciopero della fame per chiedere un incontro pubblico con il Prefetto. Dopo essere entrate dentro la prefettura, il Prefetto Messina ha acconsentito a un incontro ma in privato e solo con loro due. La richiesta di Ultima Generazione rimane di avere un incontro pubblico con la stampa presente. «Oggi inizio uno sciopero della fame per denunciare il clima di repressione a Padova e non solo - hanno dichiarato - .Non voglio cedere all’indifferenza e al disincanto, ma voglio reagire quando il proprio diritto viene calpestato. Mostrare ad altre persone che hanno ancora timore o dubbi, che si può e si deve resistere. Mostrare a chi, nei vari movimenti, associazioni, collettivi sta resistendo e a vissuto le stesse esperienze di oppressioni poliziesca, che non siamo sole. In realtà, questa repressione riguarda tutti noi, perché sono stati i movimenti di protesta e dissenso a conquistare il diritto di cui oggi tutti godiamo».