Tre ecoattivisti del clima di Ultima Generazione bloccano il traffico in Prà

Protesta degli attivisti di Ultima Generazione nella mattinata di oggi, 13 luglio, in Prato della Valle. In tre hanno bloccato il traffico, gettando vernice arancione (lavabile) sulle strisce pedonali tra la piazza e l'ex Foro Boario. Poi si sono spogliati e verniciati di nero (lavabile anche questa), chiedendo un fondo nazionale di riparazione ai danni del cambiamento climatico e sedendosi sulle strisce pedonali. Come ogni volta, hanno trovato complicità in alcuni presenti, che hanno applaudito, e contarietà da altre persone. Dopo pochi minuti c'è stato l'intervento della polizia che ha portato via i tre ecoattivisti. Fede, 17 anni, studentessa ha dichiarato: «Vi sembra normale, che adesso verremo denunciati per questo? Cos'è per voi la sicurezza, chi sono i veri criminali? Il nostro diritto costituzionale di manifestare viene minato in continuazione. Chiediamo un incontro con il Prefetto di Padova per ottenere delle risposte sulle continue forzature di leggi contro manifestanti pacifici. Questa repressione riguarda tutti noi»

Davide, 28 anni, dottorando in chimica, ha dichiarato: «Sappiamo da anni e anni che stiamo andando verso la crisi climatica e non si sta facendo niente e chi protesta viene represso; chi si dichiara “antifascisti” in un teatro viene identificato, giornalisti vengono portati in questura, studenti che protestano contro la guerra vengono manganellati. Noi non possiamo protestare contro il governo senza subire arresti e perquisizioni. Mi rifiuto di rimanere in silenzio quando la base della nostra democrazia viene calpestata». «Sulla città di Padova c’è una brutta aria di repressione e di limitazione del diritto di manifestare così come inteso dalla Costituzione italiana - si legge poi in una nota - .I fatti sono oramai numerosi: perquisizione e sequestri a UG, la richiesta, poi archiviata dal giudice, del riconoscimento di associazione a delinquere per Ultima Generazione; il giornalista e il turista portati in questura; polizia dentro l’università autorizzata dalla rettrice, aggressione fascista ai ragazzi dello spazio Catai. Sono tanti i collettivi cittadini ha subire diverse forme di repressione, soprattutto i movimenti pro-Palestina e il movimento transfemminista. Con la nostra azione di disobbedienza civile nonviolenta, rinnoviamo, dopo la lettera consegnata ieri in prefettura, la nostra richiesta al prefetto di Padova di un incontro pubblico per affrontare la delicata e preoccupante situazione delle città. Vogliamo sapere dal prefetto Francesco Messina come le proteste rigorosamente nonviolente, come la disobbedienza civile, siano un pericolo alla sicurezza ed incolumità pubblica. In quanto rappresentante territoriale del Governo, deve farsi carico di ripristinare a Padova le condizioni affinché le persone possano esprimere liberamente e pacificamente le proprie opinioni, senza essere oggetto di comportamenti intimidatori e repressivi della polizia».

«Ci siamo trovati in Prato della Valle come ogni sabato, ed abbiamo assistito alla manifestazione di giovani ragazzi che hanno urlato tutto il loro sdegno verso chi, oltre a negare la crisi climatica e sociale in atto e mentre abolisce il reato di abuso di ufficio - commentano da Rifondazione Comunista - vuole perseguire chi protesta per i diritti negati: diritto alla casa, diritto ad un mondo socialmente e ambientalmente sostenibile, diritto ad una vita degna per tutte e tutti. Abbiamo solidarizzato con Ultima Generazione, ci siamo fermati insieme ad altre e altri cittadini che condividevano e applaudivano quella azione in atto, perché la loro lotta è la lotta di tutti e tutte noi, che abbiamo a cuore il pianeta, abbiamo a cuore la costituzione e i suoi articoli fondamentali, vogliamo vivere con il sogno di una Vita migliore per tutte e tutti».