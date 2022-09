Albignasego, quasi ultimati i lavori sulla fognatura di via Manzoni

Sono in fase di ultimazione i lavori della nuova fognatura di via Manzoni ad Albignasego. Con la realizzazione di questo tratto lungo circa 600 metri, sarà completata la rete fognaria per i residenti di tutta la strada. «La posa della nuova fognatura è iniziata nel mese di agosto e interessa il segmento che parte dall’inizio di via Manzoni, all’altezza del ponte della Fabbrica su Strada Battaglia e si allunga fino ad allacciarsi all’impianto preesistente – spiega Valentina Luise, assessora all’ambiente –. A beneficiare dell’intervento sarà un centinaio di residenti, ai quali Acquevenete chiederà di allacciarsi al termine dei lavori. A livello ambientale e igienico, si tratta di un importante intervento, non solo per le persone residenti. La divisione tra acque bianche e nere e un sistema adeguato ed efficace di depurazione dell’acqua sporca, permettono infatti di tutelare la risorsa idrica e di ridurre l’inquinamento dei corsi d’acqua».

Il cantiere

Il cantiere ha aperto durante il mese di agosto e sta procedendo per tratte in modo da limitare i disagi a carico dei frontisti e degli utenti della strada. Durante gli scavi, il traffico viene gestito a senso unico alternato fino a sera, quando il cantiere viene chiuso e la strada liberata. Alla conclusione dei lavori sarà apposta una copertura temporanea che rimarrà per sei mesi, tempo necessario allo scavo di assestarsi. Al termine di questo periodo sarà steso l’asfalto definitivo di ripristino. I lavori sono costati 240 mila euro a carico di Acquevenete e si concluderanno indicativamente all’inizio del mese di ottobre.

Fossi privati

La posa della nuova rete fognaria nel tratto mancante non è l’unico lavoro che interessa via Manzoni. Il Comune ha infatti recentemente stanziato 135 mila euro per la pulizia straordinaria dei fossi privati, oltre ai consueti 100 mila euro per quello comunali, sulla base di un accordo di programma tra il Comune e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione. A essere oggetto dei lavori è anche il quadrante Ovest, quello compreso tra le vie Manzoni e Pellico. «L’obiettivo di questi lavori di pulizia ordinari e straordinari – aggiunge Luise – è risolvere alcune situazioni critiche presenti nella maglia idraulica del nostro territorio, che poi hanno conseguenze sulla rete viaria e abitativa. Gli interventi, realizzati appunto dal Consorzio, potranno prevenire fenomeni di allagamento in alcune zone in caso di acquazzoni di forte intensità»