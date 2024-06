Ultraleggero si capovolge all'atterraggio, ferito pilota 56enne

Un deltaplano a motore si è capovolto durante le fasi di atterraggio al campo di volo di via Avanzo, a Monselice, questa mattina. Nella collisione con il suolo è rimasto ferito un 56enne, trasportato in ambulanza all’ospedale di Schiavonia. Non preoccupano, per fortuna, le condizioni dell'uomo che sono defiite medio-gravi, e non sarebbe quindi in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Monselice e i Vigili del fuoco di Padova. Pare che a causare l’incidente possa essere stato un errore di manovra durante le ultime fasi di atterraggio, o una forte folata di vento che ha destabilizzato il velivolo ultraleggero.