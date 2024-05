«Se pensano di intimidirci sbagliano. Siamo dalla parte giusta della storia»

Davide Castaldo è appena uscito dalla Questura quando lo intercettiamo. E' stata una mattina particolare la sua, anche per i suoi coinquilini immaginiamo, visto che alle prime del giorno si sono ritrovati alle porte le forze di Polizia. «Una decina di giorni fa ci avevano trovato con dello scotch e delle immagini di zone alluvionate, così hanno ben pensato di indagarci per tentato delitto e per deterioramento di beni culturali e di concorso in queste due cose». Davide è uno dei quattro giovani condotti in Questura questa mattina e che fa parte di Ultima Generazione. «Secondo voi è normale che alle 7 di mattina mi hanno svegliato perché avevo dello scotch», dice rivolgendosi a noi giornalisti. «Noi siamo dal lato giusto della storia, vogliamo solo verità su quanto accade attorno a noi», ha spiegato sottolineando che questa azione di forza non fermerà le loro proteste. C'erano circa una decina di persone ad attendere lui e gli altri fermati.