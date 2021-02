Un tricolore di venti metri quadri ricamato da quattordici donne: un regalo speciale per Vo'

De Leo Fund è nata nel 2007 per creare un luogo dove persone con la stessa esperienza di perdita traumatica potessero trovare aiuto e condivisione. Il Laboratorio Creativo è stato attivato all’interno di De Leo Fund Onlus nel Marzo 2014. Lo scopo del progetto è quello di offrire un luogo di incontro dove si possa coltivare la propria creatività, ma anche essere accolti con affetto.

Durante l’ anno che è trascorso, vissuto con la tragica esperienza della pandemia da Covid19, le donne che partecipano al gruppo del laboratorio creativo hanno sentito il desiderio di esprimere un forte segno di vicinanza a tutti coloro che hanno perso qualcuno per questo terribile virus. Non potendosi trovare regolarmente, come succedeva prima, durante il lockdown le signore - lavorando ciascuna a casa propria, ma con tanto entusiasmo - hanno realizzato un grande cuore fatto interamente all’uncinetto con i colori della nostra bandiera. 14 donne, 26.000 metri di filo e 1200 ore di lavoro per costruire un cuore di circa 20mq. Questo progetto è stato condiviso con il Comune di Vo’ Euganeo che per primo ha sofferto la perdita di un suo concittadino a causa di questa nuova malattia e verrà esposto proprio a Vo’, per la commemorazione di tutte le vittime del COVID19, Domenica 21 Febbraio.