Una delegazione della Regione Lazio a Padova per incontrare il professor Crisanti

Si è tenuto giovedì 10 settembre, presso l'Università degli studi di Padova, un incontro tra la delegazione tecnica del Servizio Sanitario Regionale del Lazio ed il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare, professor Andrea Crisanti.

Incontro

Oggetto dell'incontro è stato l'approfondimento delle metodiche per l'identificazione del Virus Sars Covid 19 in funzione dei diversi obiettivi ed interventi di sanità pubblica da implementare per contenere la diffusione del Virus in vista della ripresa delle attività produttiv e della riapertura delle scuole.

Diagnosi

Si è conventuo innanzitutto che l'attuale situazione di convenienza con il virus impone ai servizi sanitari regionali di potenziare e qualificare la propria capacità di risposta alle esigenze di diagnosi di screening attraverso validazioni dei laboratori di riferimento. Sono state esaminate a tal fine le diverse metodiche attualmente disponibili o di immediata disponibilità, compresa la possibilità di utilizzare strutture mobili che agevolino lo screening e la diagnosi di prossimità.