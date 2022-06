Una sfida per il nome del nuovo ospedale a Padova Est, frati contro scienziati: San Leopoldo o Morgagni

I frati e un gruppo di medici devoti hanno già il nome per il nuovo ospedale a Padova Est: San Leopoldo Mandic. I frati del santuario hanno lanciato la raccolta firme per intitolare proprio al santo presbitero cappuccino croato il nuovo ospedale che sorgerà a San Lazzaro. A presentare la proposta il Rettore del Santuario fra Flaviano Guisella, insieme a Bruno Bandoli e Mario Angi del comitato promotore San Leopoldo Patrono dei malati di cancro. Assieme a loro c'è un gruppo formato da una dozzina di medici pronti a sostenere la causa, ma dall'altra parte c'è tutto un mondo di primari che invece vorrebbe fosse dedicato a Giovanni Battista Morgagni o a scienziati del calibro di Andrea Vesalio o William Harvey. Inizia la sfida. Tra i medici e professori che hanno già firmato per intitolare il nuov ospedale a San Leopoldo ci sono Raffaele De Caro, Matteo Bevilacqua, Giampiero Avruscio, Firmino Rubaltelli, Franco Pattaro e Leonardo Punzi.