Da Unicomm 68mila euro per la prevenzione della violenza di genere

Il Gruppo Unicomm, azienda da sempre attenta alle tematiche sociali, e Differenza Donna, Associazione e ONG impegnata sin dal 1989 in progetti nazionali e internazionali per far emergere, prevenire e combattere la violenza di genere, hanno unito le forze per promuovere, in occasione della scorsa Giornata Internazionale della donna, la Campagna “Il desiderio più grande di una donna è essere libera. Libera di scegliere”. Questa importante iniziativa, diffusa nei punti vendita Famila, Emisfero, Mega e A&O del Gruppo Unicomm, ha coinvolto e sensibilizzato migliaia di clienti che, alle casse dei rispettivi supermercati, hanno potuto dare il proprio contributo a sostegno dell’Associazione Differenza Donna e dei progetti che realizza all’interno dei Centri antiviolenza. La donazione contribuirà concretamente alla realizzazione di percorsi di protezione, tutela dei diritti, empowerment, supporto e orientamento al lavoro per le donne che escono da situazioni di violenza fisica, psicologica ed economica. «Crediamo fermamente in questa causa - spiegano i titolari del Gruppo Marcello e Mario Cestaro – e per questo da anni scendiamo in campo per contribuire alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza in genere. La partecipazione attiva dei nostri clienti ci conferma quanto è importante offrire un sostegno concreto».

La campagna, inoltre, attraverso distribuzione capillare di materiale informativo all’interno dei punti vendita, ha posto in essere un’azione di diffusione del 1522, Numero nazionale antiviolenza e stalking della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Differenza Donna da luglio 2020. Il 1522 è un numero gratuito, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al quale tutte le donne che subiscono violenza possono rivolgersi, via telefono o via chat, per ricevere ascolto, supporto e orientamento ai servizi e ai Centri Antiviolenza del proprio territorio. «Siamo felici come Differenza Donna di avere accanto a noi Unicomm e i suoi clienti nella battaglia contro la violenza maschile. Schierarsi come azienda in solidarietà con le donne in uscita dalla violenza è un gesto importante che fa la differenza. Significa impegnarsi nel promuovere una cultura del rispetto e del valore della differenza affinché le donne possano vivere nella società senza più violenza e stereotipi, con dignità, autodeterminazione e finalmente libere di scegliere. Ringraziamo le clienti e i clienti di Unicomm per aiutarci a realizzare tutto questo», spiega Elisa Ercoli, Presidente Differenza Donna.

Differenza Donna è una Associazione di donne nata a Roma nel 1989 con l’obiettivo di far emergere, conoscere, prevenire e combattere la violenza maschile nei confronti delle donne, delle ragazze, delle bambine e dei bambini. La sua mission è rendere ogni donna una persona libera, autodeterminata, valorizzata, autorevole, economicamente indipendente, ricca di dignità e saggezza, soggetto di diritti paritari pienamente riconosciuti. Come strumento strategico attiva Centri Antiviolenza, Centri Antitratta, Case Rifugio, Case di Semi-autonomia e, all’interno degli ospedali, Sportelli Emergenza Codice Rosa quali luoghi di propulsione di una cultura nuova, di protezione, valorizzazione, riprogettazione della vita e rinascita delle donne che li abitano e di tutte coloro che si rivolgono a lei in momenti di difficoltà. È impegnata in progetti nazionali, come la gestione del 1522, Numero Antiviolenza e Stalking di pubblica utilità del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in progetti europei a sostegno delle donne migranti vittime di tratta a scopi di sfruttamento sessuale e lavorativo e in progetti internazionali come in Palestina, Marocco, Nicaragua, Russia e Siria. Svolge da sempre programmi di prevenzione nelle scuole e lavora per promuovere tra i giovani e le giovani un cambiamento culturale per la costruzione di relazioni autentiche, basate sul confronto, sul rispetto reciproco e sulla libertà da pregiudizi e stereotipi di genere. www.differenzadonna.org

Il Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale) guidato dalla famiglia Cestaro, con oltre 8.000 collaboratori, opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio, attraverso le società controllate Unicomm srl, Arca Commerciale SrL e GMF Grandi Magazzini Fioroni SpA, con una rete commerciale articolata composta da ipermercati, superstore, supermercati, cash&carry e discount (insegne: A&O, EMI, Emisfero, Famila, C+C Cash&Carry, Hurrà, MegaDescrizione.