UniCredit sostiene Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

Padova Capitale Europea del Volontariato acquisisce un nuovo, importante sostenitore: UniCredit ha infatti erogato in questi giorni un contributo di 25mila euro a favore del Centro Servizi Padova Solidale a supporto delle attività che verranno organizzate nell’ambito delle manifestazioni per celebrare il volontariato italiano in Europa.

Unicredit

Dichiara Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di UniCredit: «L’attenzione e l’impegno di UniCredit nei confronti del Terzo Settore e dei suoi attori si sono concretizzati negli ultimi anni attraverso il supporto alle iniziative ed ai progetti che hanno un impatto sociale, Lavoriamo in modo da comprendere sempre meglio i bisogni sociali e vogliamo fornire le migliori soluzioni instaurando con i nostri Partner e Clienti relazioni virtuose, fondate sulla reciproca conoscenza. Perché riconosciamo l’importanza che il Terzo Settore ha nel nostro Paese sia per la sua azione sociale sia per l’impatto economico generato. Vogliamo essere non solo finanziatori ma anche protagonisti e facilitatori di un cambiamento positivo nella collettività contribuendo e allo sviluppo di una società più equa e inclusiva. Il nostro intervento di supporto al progetto Padova Capitale Europea del Volontariato rientra in questo ambito e non si limiterà alla sola donazione, ma ci vedrà direttamente impegnati nei prossimi mesi in diverse attività, con l’obiettivo di promuovere buone pratiche di innovazione e sostegno sociale insieme ai protagonisti del dinamico mondo del no profit del NordEst».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Csv Padova

Commenta Emanuele Alecci, Presidente del comitato Padova capitale europea del volontariato e del CSV Padova: «Con questa importante donazione si aggiunge un tassello fondamentale a sostegno del volontariato non solo della nostra provincia ma di tutto il Paese. Padova infatti nel 2020 rappresenta tutta l'Italia solidale in Europa con il riconoscimento di capitale europea del volontariato. Abbiamo saputo tradurre l'esperienza vissuta nei mesi di emergenza Covid-19 in una occasione di "riscossa" civica con la disponibilità di centinaia di nuovi volontari a sostegno delle nuove povertà. Ora manteniamo viva l'attenzione su questi aiuti, perchè non vengano meno, ma riprendiamo gradualmente anche gli eventi già in programma a partire da settembre e fino a fine anno. Ringrazio UniCredit che ha deciso di sostenere il volontariato, unendosi come partner di Padova capitale».