UniPd, boom di donazioni attraverso il 5x1000

Due numeri che fanno grande piacere all’Università degli studi di Padova: 404.497 euro raccolti, grazie alla donazione di 7.551 persone. Sono i risultati della campagna 2020 relativa alla raccolta del 5x1000. Rispetto l’anno precedente, l’Ateneo patavino è stato scelto da 1.174 donne e uomini in più, per un incasso maggiore di 86.600 euro (+27,2%). A livello nazionale l’Università di Padova è ai vertici, per raccolta di donazioni da 5x1000, e l’andamento storico della raccolta, che evidenzia il grande balzo del 2020.

5x1000

«C’è grande soddisfazione per il risultato ottenuto, e altrettanto grande riconoscenza per chi ha scelto il nostro Ateneo come destinazione del proprio 5x1000 – afferma Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova. È un segno di fiducia non solo nel nostro Ateneo, ma anche nella scienza e nella costruzione del futuro delle nuove generazioni, ed il riconoscimento dell’impegno corale della comunità accademica nell’affrontare la pandemia COVID-19 in ospedale, nei laboratori di ricerca e nell’insegnamento che, in presenza o in remoto, non si è mai fermato. È inoltre una testimonianza forte del legame saldo dell’Università con il suo territorio. Questo sostegno ci dà ancora più forza per affrontare insieme la ripartenza, il rilancio di tutte le attività e l’uscita definitiva dalla fase emergenziale».

Mondo

Un'altra buona notizia arriva dai risultati della classifica delle migliori Università elaborata dall’agenzia di ranking internazionale QS (Quacquarelli Symonds), una delle più prestigiose al mondo. L’Università di Padova si posiziona al 242° posto su scala globale e quarta in Italia consolidando, in queste tre ultime edizioni, la sua permanenza nelle prime 250 Università a livello mondiale.