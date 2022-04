Una "squadra" dell'Università alla Padova Marathon: tra loro anche la rettrice Daniela Mapelli

In occasione dei suoi 800 anni di storia, l’Università di Padova partecipa alla Padova Marathon che si svolgerà domenica 24 aprile 2022, con l’obiettivo di promuovere lo sport, il benessere e i comportamenti attivi nella comunità accademica.

Padova Marathon

L’Ateneo celebra il suo anniversario, offrendo gratuitamente l’iscrizione al personale e alle studentesse e studenti dell’Università di Padova: 50 i pettorali messi a disposizione per partecipare alle due gare competitive (Maratona 42,195 km e la Mezza Maratona 21,097 km) e 100 i pettorali messi a disposizione per le Stracittadine, corse non competitive da 10, da 5 e da 1 Km. Oltre 80 le adesioni pervenute per le gare competitive e oltre 700 le adesioni pervenute in pochi minuti dall’apertura delle iscrizioni per le Stracittadine, segno del forte desiderio della comunità accademica di tornare a correre tutti assieme e finalmente in presenza. Gli iscritti Unipd riceveranno il pettorale e la maglia tecnica con il logo dell’Ottocentenario. Un’occasione per creare e rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità universitaria. Alla manifestazione parteciperà anche la Magnifica Rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli e alcuni componenti del suo staff. Prevista per le ore 11.00 una foto di gruppo davanti alla scalinata dell'Abbazia di Santa Giustina, prima della partenza delle Stracittadine da Prato della Valle alle ore 11.30. Si tratta di un'occasione importante e attesa ogni anno da tutta la comunità accademica, un’opportunità per tornare a correre insieme, all’insegna della gioia dello stare assieme e promuovendo i valori di uno stile di vita sano e attento al benessere.