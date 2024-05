La ricerca del Bo: «Quasi 4000 morti in Veneto provocati dai Pfas»

«Quasi 4 mila morti in più in 34 anni nell'area rossa causati da Pfas». E' il succo dello studio condotto da un team dell'Università di Padova capitanato dal professor Annibale Biggeri, pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Health. L'analisi rivela l'impatto della contaminazione da sostanze per-fluoroalchiliche e poli-fluoroalchiliche sulla mortalità della popolazione che risiede nei comuni veneti più colpiti. Per la prima volta dimostra un'associazione causale tra l'esposizione alle Pfas e il rischio elevato di morte per malattie cardiovascolari e il fatto che ad essere maggiormente colpiti siano i più giovani.

La contaminazione

Secondo il gruppo “Mamme No Pfas delle province di Vicenza, Padova e Verona”, che hanno reso noto lo studio, nel 2013 in Veneto è stata scoperta una vasta contaminazione delle acque che ha interessato maggiormente 30 Comuni delle tre province, dove le Pfas sono state rilevate in concentrazioni preoccupanti nelle acque superficiali, sotterranee e potabili, avvelenando circa 350 mila persone.

I 4000 morti

La ricerca di Biggeri è stata svolta in collaborazione con il Registro Tumori dell'Emilia-Romagna, il Servizio statistico dell'Istituto superiore di sanità e con il contributo di "Citizen Science" del gruppo Mamme No Pfas, ed evidenzia che dal 1985 al 2018 si è registrato un eccesso di oltre 3800 morti rispetto all'atteso, una morte in più ogni 3 giorni. «Tramite l'analisi delle diverse classi d'età - viene precisato - è stato evidenziato un aumento del rischio di insorgenza di malattie tumorali al diminuire dell'età: la popolazione più giovane, esposta ai Pfas già durante l'infanzia, è quella che paga il prezzo più alto».