Edilizia sostenibile, Unizeb organizza la prima Fiera della Formazione in cantiere

Dopo l’inaugurazione della platea dell’edificio-laboratorio ideato e progettato dal team, avvenuta nel luglio del 2021, UniZEB, il primo Living Lab sugli Zero Energy Buildings (ZEB) dell’Università di Padova, organizza una Fiera della Formazione in cantiere per consentire uno scambio di conoscenze e competenze tra aziende e università. L’evento è pensato per permettere una condivisione di know how tra le aziende e gli studenti di ingegneria, essendo rivolto principalmente al DICEA (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale) e al DII (Dipartimento di Ingegneria Industriale). La partecipazione alla fiera è libera e aperta a tutte le persone interessate al mondo dell’edilizia sostenibile.

La Fiera

Nel corso della giornata si potranno compiere dei tour all’interno del cantiere (che verranno ripetuti ciclicamente durante l’evento) guidati da professori e membri di UniZEB. Questa è un’occasione per ragionare sulla progettazione della nostra casa ZEB, ovvero un’abitazione di 80 metri quadri, pensata per una famiglia tipo formata da due genitori e un figlio. Gli spazi sono organizzati di conseguenza in tre aree principali: zona giorno, che comprende soggiorno e cucina, zona di servizio (con locale tecnico, data-room, e bagno) e zona notte, con una camera matrimoniale e una camera singola. Queste tre aree ruotano attorno a un patio, fulcro della convivialità all’aperto. Per l’occasione la zona di servizio ospiterà un maxi-schermo con video e foto che raccontano l’evolversi del nostro cantiere; nell’ala living e nella zona notte saranno esposti tutti gli elaborati (architettonico-strutturale, termotecnico ed elettrico) corredati da foto che aiutano a comprendere le tavole e mostrano passo dopo passo la progettazione e lo sviluppo del cantiere. Il piazzale di fronte alla casa si trasformerà in un parco espositivo-didattico e offrirà un’ulteriore possibilità di formazione, perchè qui saranno allestiti diversi stand e gazebi in cui le aziende presenteranno manuali e campioni, illustrando anche i propri prodotti. Si tratta di un momento di dialogo con general, technical o marketing manager di imprese innovative e all’avanguardia che credono nel nostro progetto, pensato per diventare un laboratorio permanente di soluzioni tecnologiche nel settore edile, con la possibilità di monitorare i diversi parametri in funzione delle necessità delle aziende collaboratrici. Un altro momento importante di scambio e formazione si terrà nell’ Aula Magna della Scuola Edile, dove le aziende presenteranno prodotti (progettati e installati in opera) e sistemi tecnologici con interventi di public speaking mirati di circa 25 minuti. Si tratta di workshop formativi, che permetteranno ai futuri professionisti del settore di confrontarsi con imprese che operano nell’ottica della sostenibilità.