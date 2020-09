Urbanistica, il centro di studi spaziali "Giuseppe Colombo" aiuterà la pianificazione territoriale regionale

Sarà il centro di studi spaziali dell’Università di Padova ‘Cisas’, intitolato allo scienziato delle stelle e dei satelliti Giuseppe Colombo, uno dei partner qualificati nella pianificazione territoriale della Regione Veneto.

L'accordo

«L’amministrazione - informa l’assessore regionale all’urbanistica e al territorio - ha siglato un accordo di collaborazione con il Cisas per l’attività di monitoraggio satellitare a supporto del Piano territoriale regionale di coordinamento. Ci affidiamo ai centri di ricerca più avanzati e alle competenze tecniche e scientifiche degli scienziati del centro di esplorazione spaziale intitolato al grande Giuseppe Colombo per avere una base informativa geotopografica di altissima qualità, primo requisito per una buona conoscenza del territorio e per poter svolgere in maniera puntuale il monitoraggio in ambito geologico, idrogeologico, idraulico, forestale, energetico e ambientale. La scienza urbanistica è sempre più interdisciplinare e necessita dei migliori supporti tecnici e scientifici, comprese le rilevazioni satellitari, per riuscire a governare le trasformazioni del territorio». L’accordo tra Regione Veneto e Università degli Studi di Padova per il monitoraggio del territorio a supporto del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che affida le attività connesse alla gestione e allo sviluppo della rete satellitare regionale al Centro di ateneo di studi e attività spaziali “Giuseppe Colombo”, ha una copertura finanziaria di 36mila euro per il biennio 2020-21 e garantirà a imprese, professionisti e cittadini l’accesso gratuito ai dati satellitari per il posizionamento geografico di alta precisione.