Si pongono le basi per il distretto del commercio attorno ad Urbs Picta

Inizia a nascere il percorso che accompagnerà Urbs Picta dentro la città. Il secondo riconoscimento dell'Unesco consegnato a Padova sta dando origine a decine di progetti paralleli legati al “logo”, che puntano a far crescere tutti. Per questo oggi 29 luglio sono iniziati i primi incontri tra l'amministrazione e le associazioni di categoria, dove sono state poste le basi per immaginare degli itinerari commerciali specifici legati al patrimonio Unesco del ciclo degli affreschi. Gli assessori Antonio Bressa e Andrea Colasio hanno incontrato le associazioni di categoria partner del Distretto del Commercio di Padova. Presenti i rappresentanti di Ascom Confcommercio, Confesercenti, Appe, Confartigianato e Roberto Crosta, Direttore della Camera di Commercio. All'ordine del giorno, appunto, il coinvolgimento del tessuto economico della città, a partire dalle attività commerciali, i pubblici esercizi e le attività artigianali nella strategia di promozione di Padova dopo il riconoscimento Unesco.

Bressa

“Un importante incontro nel quale abbiamo condiviso con i presenti la strategia di comunicazione che si intendiamo sviluppare nei prossimi mesi sul piano locale e nazionale, ma soprattutto abbiamo concordato una serie di iniziative che permetteranno alle attività economiche di essere protagoniste della campagna Unesco. Coinvolgere tutta la città è strategico per noi ancor più su un tema che dà e darà incredibile visibilità a Padova; inoltre commercianti ed esercenti saranno tra i principali beneficiari dell'indotto economico dato da questa prestigiosa nomina. Lavoreremo sullo sviluppo della capacità di accoglienza turistica dei negozi e delle attività del centro storico, dalla comunicazione destinata agli stranieri, alla caratterizzazione coordinata dell'aspetto dei negozi lungo gli itinerari che collegano i diversi siti. Condivisa la strategia le diverse azioni inizieranno già nel corso dell'estate intensificandosi poi nell'autunno e passando per il Natale, durante il quale le tante iniziative attrattive si collegheranno alla comunicazione del nostro patrimonio artistico culturale. Siamo di fronte a una grande occasione di valorizzazione della città e vogliamo sfruttarla a pieno"

Colasio

"Padova Urbs Picta, grande orgoglio per Padova, rappresenta anche una grande opportunità per aumentare gli arrivi e le presenze turistiche in città. Tra gli obiettivi su cui ci stiamo impegnando c’è quello di fare in modo che i soggiorni a Padova possano durare in media qualche giorno in più: per questo stiamo predisponendo tutti gli strumenti che permettano di sviluppare un'offerta integrata, in grado di valorizzare la città nel suo complesso e renderla quindi più attrattiva. Chi visita la città potrà soffermarsi e approfondire i tanti luoghi coinvolti che sono distribuiti in tutto il centro storico e che noi promuoveremo con una grande strategia di comunicazione nazionale"