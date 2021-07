Un maxischermo a Palazzo della Ragione per brindare (si spera) ad Urbs Picta patrimonio Unesco

Sarà allestito dal 24 al 27 luglio per assistere online alla cerimonia. Padova è candidata con i capolavori di Giotto, tutto il ciclo di affreschi del Trecento e ovviamente la Cappella degli Scrovegni. Si respira ottimismo ma non c'è nulla di certo

Un maxischermo per seguire in streaming la cerimonia Unesco dove Padova potrebbe essere inserita nella lista del patrimonio mondiale. Sarà allestito all'interno del Palazzo della Ragione dal 24 al 27 luglio, giorni in cui si saprà online se la Urbs Picta di Giotto rientrerà nelle grazie dell'Unesco o rimarrà a bocca asciutta.

Palazzo della Ragione

Per via dell'emergenza Covid non è prevista la consueta cerimonia in presenza, per questo l'amministrazione ha deciso di allestire con un maxischermo il Salone del Palazzo della Ragione per assistere al riconoscimento, nella speranza di poter brindare subito dopo. Sarà un momento importante per la città, ma l'accesso dovrebbe essere consentito solamente ai rappresentanti di tutti gli enti interessati che hanno partecipato al percorso della candidatura, lasciando fuori i cittadini anche per una questione di emergenza sanitaria.