Oggi Padova può diventare patrimonio dell'Unesco

Attesa nel pomeriggio la proclamazione online dalla Cina. Allestito un maxischermo al Palazzo della Ragione per seguire la diretta in streaming. Il sindaco Giordani sarà a Roma al Ministero

Salvo sorprese clamorose, oggi 24 luglio alle 14, Padova dovrebbe essere proclamata per la seconda volta patrimonio mondiale dell'Unesco. La città del Santo è candidata con tutto il ciclo di affreschi del trecento e Giotto, quindi Cappella degli Scrovegni compresa. Si discute in Cina. Mezzo mondo sarà online in trepidante attesa di conoscere il proprio destino

Streaming

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell'evento dalle 14 sulla pagina Facebook dedicata https://www.facebook.com/events/421570645917793/, mentre per chi volesse seguirla invece in presenza al Palazzo della Ragione, dove ieri è stato allestito un maxischermo, l’accesso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, a partire dalle ore 14 e con accesso dalla scalinata nel cortile del Municipio. Il sindaco Sergio Giordani seguirà la diretta da Roma, invitato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali

Urbs Picta

Padova è candidata con gli otto luoghi che raccontano la storia della Padova del Trecento alla World Heritage List Unesco. Il percorso che ha portato alla candidatura è iniziato nei primi anni 2000 dopo che il Ministero per i beni e le attività culturali propose la candidatura della Cappella degli Scrovegni alla Lista Unesco. Da lì in poi i promotori si sono passati via via il testimone, fino ad arrivare ad oggi. Il sito seriale Padova Urbs picta è costituito dai cicli pittorici ad affreschi del Trecento, conservati all’interno di otto edifici e complessi monumentali nel centro storico di Padova, tra cui la Cappella degli Scrvegni e lo stesso Palazzo della Ragione.