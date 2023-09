Prima in Italia e 24esima al mondo: l'Urologia dell'ospedale di Padova al top

«Il reparto urologia di Padova è tra i migliori ospedali al mondo: a dirlo è la classifica stilata dalla rivista americana Newsweek, che riconosce l'operato dell'Unità operativa dell'Azienda Ospedale patavina collocandola al 24esimo posto a livello mondiale. Un risultato importante che premia il lavoro e la ricerca di tutta l'équipe diretta dal prof. Fabrizio Dal Moro, che fa della robotica e dell’innovazione un must dell’attività operatoria e medica. A tutti questi professionisti rivolgo un ringraziamento per questo risultato internazionale, che attesta il valore del reparto di Urologia anche nelle classifiche dei grandi centri ospedalieri del mondo»: con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta i risultati ottenuti dall’Azienda Ospedale di Padova, che si conferma miglior struttura italiana al mondo per la specialità urologia nel ranking del prestigioso Newsweek, che ogni anno stila la classifica dei migliori ospedali specializzati.

Urologia

«Essere i primi italiani in questa specializzazione su 125 ospedali top al mondo presi in esame - prosegue il governatore del Veneto - è la fotografia di un sistema sanitario regionale capace di fare sistema tra mondo accademico e quello sanitario. I 2.770 interventi realizzati dall’urologia patavina nel 2022, di cui il 17 per cento a pazienti fuori regione, confermano il ruolo di leadership conquistati in molti ambiti dell’Azienda Ospedale Università di Padova».