Va bonificata la condotta del gas, chiusa per un mese via Borghi

Per effettuare la bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti delle utenze, è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare in via Don Pasquino Borghi, per tratte funzionali all’andamento dei lavori non superiori a 30 metri, da domani 28 aprile fino a martedì 31 maggio, dalle ore 9 alle 16 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nella via, per tratte funzionali all’andamento dei lavori non superiori a 50 metri, ambo i lati, per il medesimo periodo. Invariati il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private. Per completare l’intervento di sostituzione della condotta del gas metano, è prevista invece la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Astico, tratto compreso tra via Leogra e via Talvera, fino a venerdì 13 maggio con istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in via Astico, tratto compreso tra via Leogra e via Talvera, ambo i lati, per il medesimo periodo. Invariati il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private.

Centro

Per un intervento di manutenzione della facciata dell’edificio all’angolo tra le vie Santa Sofia e San Francesco, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Santa Sofia, tratto compreso tra via San Francesco e via Della Pieve, da domani 28 aprile a venerdì 29, dalle ore 9 alle 18 con: istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da movieri, per il medesimo periodo in via San Francesco, tratto compreso tra via Santa Sofia e via G. Galilei; via Santa Sofia, tratto compreso tra l’area di cantiere e via Della Pieve e con istituzione temporanea dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli percorrenti via San Francesco, giunti all’incrocio con via Galileo Galilei, per il medesimo periodo.