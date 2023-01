Dal Bo, i vacanzieri di Natale considerano inutili le manovre del governo per il caro vita

Diverse stime prevedevano, già nei mesi scorsi, festività all’insegna di prezzi più alti del solito: nonostante ciò, sono 17 milioni gli italiani che sono andati in viaggio durante le festività, con un giro di affari stimato da Federalberghi superiore ai 13 miliardi di euro (analogo a quello del 2019): gli italiani - pur riducendo il numero dei giorni di vacanza - non hanno dunque rinunciato alle stesse.

L'osservatorio

L’Osservatorio Hyperion si è chiesto quali elementi i cittadini abbiano tenuto in considerazione per orientare le proprie scelte: dall’analisi dei testi è emerso che il tema più discusso tra il 23/12 e il 5/01 sono le recenti misure messe in atto dalla classe politica per il contenimento dei prezzi. Nello specifico, nel 73,91% dei casi i cittadini hanno considerato le misure messe in atto dal Governo come inefficaci e “del tutto inutili” nella gestione dell’aumento dei prezzi, sottolineando come le scelte relative agli spostamenti dei Veneti durante il periodo natalizio siano state rese possibili maggiormente da elementi di contesto (come le alte temperature) piuttosto che dai provvedimenti istituzionali, con il rischio che si consideri più funzionale una gestione casuale della crisi. Ciò impatta sfavorevolmente sul grado di coesione sociale (9.51) che si attesta sotto il valore mediano della scala (0-20), mantenendo il trend di decrescita osservato nelle ultime tre settimane.

Gian Piero Turchi

«Infatti, considerare quanto promosso dai ruoli politici come irrilevante potrebbe portare i cittadini a svalutare le azioni del Governo al punto di smettere di rivolgersi a tale ruolo, preferendo cercare una risposta altrove, come in fattori legati ad esperienze personali o elementi di contesto (vedi, in questo caso, l’aumento delle temperature), aumentando la possibilità di frammentazione all’interno della Comunità» commenta il prof Gian Piero Turchi, responsabile dell’Osservatorio Hyperion dell’Università di Padova.

Relazioni

In occasione della conclusione del 2022 Hyperion ha prodotto inoltre un’analisi del grado di Coesione in relazione alle oscillazioni del prezzo del gas, descritta nel bollettino: https://www.canva.com/design/DAFXEQ6Nif0/v-3a2zYS0Zn0dbjENfoZGg/view?utm_content=DAFXEQ6Nif0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton