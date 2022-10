Iniziata la vaccinazione antinfluenzale: «Rischiamo di arrivare a quota 100mila infetti»

Ce ne sono a disposizione 168.900. E l'auspicio è che vengano esaurite: è iniziata oggi, lunedì 17 ottobre, la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale.

Vaccini

A dare il via ufficiale Paolo Fortuna, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, che si è sottoposto alla prima inoculazione di quel che si prospetta come un autunno particolarmente "caldo" sotto a questo aspetto: come spiegano infatti Aldo Mariotto e Luca Sbrogiò, rispettivamente direttore sanitario e direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale, quanto accaduto in questi mesi nell'altro emisfero non fa dormire sonni tranquilli. Entrambi portano l'esempio dell'Australia, affermando: «È stata la peggior stagione influenzale degli ultimi cinque anni, con il picco di infezioni che non solo è stato più alto del solito ma che è anche arrivato in anticipo». E qui sta il problema, perché questa situazione ricorda quanto accaduto tra il 2009 e il 2010 in Italia, annus horribilis con 130mila padovani influenzati (ovvero il 14% del totale), al punto che Sbrogiò afferma: «Per la nostra provincia ci aspettiamo 100mila residenti colpiti dal virus: sarebbe una platea davvero importante». Il 90% dei vaccini saranno somministrati dai medici di base, mentre sono un'ottantina le farmacie che hanno già aderito alla campagna.

Come vaccinarsi

I cittadini che appartengono alle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale è gratuita possono rivolgersi:

al proprio medico o pediatra di famiglia

alle farmacie aderenti

nelle sedi dell'Ulss 6 Euganea, prenotando l'appuntamento. nati prima del 2007 - residenti nei Distretti Alta Padovana, Padova Bacchiglione, Terme Colli e Piovese via web: Prenotami.Cloud - nelle sedi contrassegnate in giallo via call center chiamando il numero 049 7445983 da lunedì a venerdì 8.30-18.30 e sabato 8.30 - 12.30 via chat da lunedì a venerdì 8.30 - 18.30 e sabato 8.30 - 12.30 nati prima del 2007 - residenti nel Distretto Padova Sud via web: Servizio Zero Coda - nelle sedi di Monselice via Marconi e Este, Chiostro via Consolazioni via call center chiamando il numero 049 7445983 da lunedì a venerdì 8.30-18.30 e sabato 8.30 - 12.30 via chat da lunedì a venerdì 8.30 - 18.30 e sabato 8.30 - 12.30 nati dal 2007 al 2022 - residenti nel Distretto Alta Padovana per prenotare contattare i numeri indicati nati dal 2007 al 2022 - residenti nei Distretti Padova Bacchiglione, Terme Colli e Piovese per prenotare contattare i numeri indicati nati dal 2007 al 2022 - residenti nel Distretto Padova Sud per prenotare contattare i numeri indicati



Presso le sedi vaccinali dell'Ulss 6 Euganea è possibile effettuare contestualmente anche la vaccinazione anti-Covid.