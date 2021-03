Anp Cia Padova: «No al click day per l'adesione on line alla campagna vaccinale»

«Un click day, nemmeno annunciato, per prenotare il vaccino nei centri dell’Ulss 6 relativamente alle classi 1942 e 1943. I posti sono andati subito esauriti, non è questo il modo di gestire il piano vaccinale». Il presidente di Anp (l’associazione dei pensionati) Cia Padova, Dino Milanello, denuncia quanto accaduto mercoledì nel tardo pomeriggio: alcuni sindaci hanno fatto rimbalzare sulle proprie pagine personali di facebook la comunicazione dell’avvenuta apertura di uno specifico portale per le prenotazioni on line dei 78enni e 79enni residenti in uno dei 101 Comuni facenti parte della stessa Ulss.

Tam tam

Il tam tam sul social ha fatto in un attimo il giro della provincia. «Ne hanno potuto beneficiare solamente quei pochi che, pratici di internet, in quel momento si trovavano davanti al computer – commenta il presidente Milanello – o i cui figli o nipoti hanno avuto la fortuna di leggere questa importantissima notizia di servizio». Qualche posto libero sembra essere rimasto per venerdì al palasport di Loreggia e in quello di Cittadella. «Sto ricevendo decine di telefonate da parte di pensionati, preoccupati perché non sono riusciti a cogliere l’attimo per l’adesione – continua – In realtà, molti di loro non sanno destreggiarsi nel mare magnum del web. Questo sistema, ovvero l’adesione attraverso internet, sta provocando stati d’ansia nelle persone appartenenti alla terza età. Le autorità sanitarie non diano per scontato che tutti gli anziani abbiano dei figli o dei nipoti, o che questi siano pronti ad aiutarli nella prenotazione».

Il programma

All’inizio dell’anno il programma era iniziato con la convocazione inviata via posta ordinaria agli ottantenni e agli ultraottantenni. Tale cambio di passo, pur se ideato con tutte le migliori intenzioni, rischia di generare solamente ulteriore confusione. A tutt’oggi, peraltro, non risultano disponibili appuntamenti neanche ad aprile: nessuna delle date del calendario on line è colorata di azzurro. «Purtroppo sta passando il messaggio che chi non è veloce verrà bypassato, nonostante le rassicurazione della Regione. Anp Cia Padova propone dunque la predisposizione di un numero di telefono dedicato, cui possono rivolgersi per la prenotazione gli anziani che non conoscono le dinamiche di internet. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi – analizza Milanello – ha dichiarato che occorre privilegiare gli anziani. Vengono loro, prima di tutti, insieme alle persone maggiormente vulnerabili in termini di salute. Dalle parole si passi ai fatti, i continui annunci dell’amministrazione regionale senza un preciso riscontro non sono la strada corretta La soluzione è la programmazione di una sequenza corretta, priva di corsie preferenziali percorse da chi sa utilizzare meglio il web – conclude – Non ci sono over 70 di serie A e over 70 di serie B».