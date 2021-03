Vaccini, l'assessore regionale Lanzarin: «Coinvolgeremo le farmacie»

«Coinvolgeremo le farmacie nella fase della prenotazione tramite gli applicativi e invece per la vaccinazione vera e propria aspettiamo il documento nazionale, che è in fase di predisposizione, per declinarlo poi a livello regionale»

«L'incontro è andato bene, coinvolgeremo le farmacie nella fase della prenotazione tramite gli applicativi e invece per la vaccinazione vera e propria aspettiamo il documento nazionale, che è in fase di predisposizione, per declinarlo poi a livello regionale». Così l'assessore regionale alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin, ha commentato all'agenzia 'Dire' l'incontro di questo pomeriggio con I rappresentanti delle farmacie, per il coinvolgimento delle farmacie nella campagna di vaccinazione anti Covid. Il coinvolgimento nella fase di prenotazione potrà consistere nel supporto nell'ultilizzo della piattaforma unica che sarà attivata dal 1 aprile e anche in una prima anamesi, spiega Lanzarin. «Penso soprattutto alle farmacie dei paesi, dove si crea un vero e proprio rapporto di fiducia».