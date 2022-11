Vaccini anti-Covid e antinfluenzali, torna operativo il Padiglione 6 della Fiera

Ha ripreso a lavorare a pieno regime, sotto il segno della prevenzione, il Padiglione 6 della Fiera di Padova dopo la pausa dovuta alla manifestazione "Auto e moto d'epoca" e il temporaneo spostamento dell'attività vaccinale al Complesso socio-sanitario Ai Colli di Brusegana.

Padiglione 6

Da ieri, lunedì 7 novembre, il padiglione 6 è quindi tornato ad essere Hub vaccinale, e lo sarà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-13.30; 14.00-17.00) mettendo a disposizione 7 linee per la somministrazione della quarta e della quinta dose, e dando la possibilità a chi lo desidera di effettuare la co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale. A rinnovare gli auguri di buon lavoro agli operatori è giunto stamane in Fiera il Direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Paolo Fortuna: «Ho visto con piacere una grande affluenza, segno di una forte sensibilità dei cittadini nei confronti della vaccinazione contro il covid, strumento che ci permette di arginare la pandemia che, come sappiamo, esiste ancora e va combattuta. L'invito è sempre quello di vaccinarsi contro il covid e contro l'influenza stagionale». Di quest'ultima in Italia sono già stati segnalati oltre 500mila casi. «Adesso è arrivato anche il freddo e, permanendo più a lungo in ambienti chiusi, è prevedibile un aumento di casi sia di covid e che di influenza, quindi è quanto mai importante - conferma Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione - proteggersi con la vaccinazione».