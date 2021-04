Vaccini, i dati della Regione. Ha completato il ciclo vaccinale il 5,6% della popolazione

Nonostante gli intoppi degli ultimi giorni dovuti ai ritardi nelle consegne delle dosi, continua la campagna vaccinale in tutta la regione. Sono 273.264 i cittadini residenti in Veneto che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid

Over 80

Per quanto riguarda le prime dosi invece, è stato somministrato a un totale di 703.445 persone, il14,4% della popolazione veneta. Il dato emerge dal report fornito dalla Regione, aggiornato a mezzanotte di sabato 3 aprile. Per quanto riguarda gli over 80, il 74,4% di loro ha ricevuto almeno una somministrazione del vaccino.

Media

In totale, le dosi somministrate sono state 976.709, pari al 94,6% delle forniture totali ricevute. Nella settimana appena trascorsa sono state effettuate 171.561 somministrazioni, con un leggero calo rispetto alle 178.902 di quella precedente. Ogni giorno mediamente, 59 abitanti ogni 100 mila.

Azienda Ospedaliera

Sono stati consegnati nel pomeriggio di sabato 3 aprile all’Azienda Ospedaliera e poi smistati all’Usl 6 Euganea nei vari centri di vaccinazione sparsi nella provincia, 17.000 sieri AstraZeneca. Così partire dalle 16 di domenica 4 riprende l'attività vaccinale secondo le prenotazioni online effettuate sul portale regionale per le classi dalla 1942 alla 1951.