Vaccini: via alla campagna per gli operatori della Protezione Civile che hanno aderito

La Provincia di Padova avvia la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per gli oltre 1600 volontari della Protezione civile che ogni giorno con grande impegno e indiscussa capacità donano il loro supporto nella gestione della pandemia e di tutte le altre emergenze.

I volontari che hanno acconsentito a sottoporsi alla vaccinazione saranno contattati direttamente dell’ULSS 6 per la comunicazione della data precisa e in tale occasione dovranno portare al seguito la propria tessera sanitaria nonché la specifica certificazione di appartenenza ad un’organizzazione iscritta all’Albo Regionale di Protezione Civile, scaricabile dal sito regionale “supportopcveneto”.

Provincia di Padova

«In questo periodo – ha detto Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova - la nostra Amministrazione e il Servizio di Protezione Civile si sono costantemente impegnati nel supporto ai Comuni e ai vari Gruppi per l’organizzazione delle attività presso i Centri Vaccinali. Sono oltre 1600 i volontari che si alternano senza sosta nonostante gli impegni familiari e di lavoro, in questa preziosa attività di prevenzione. Dai primi giorni di marzo ha avuto inizio l’attività di supporto dei Volontari presso i Centri Vaccinali dislocati sul territorio ed in particolare a Loreggia, Cittadella, Este, Monselice, Albignasego e Piove di Sacco».In tale ambito i Volontari che prestano servizio per attività di informazione della cittadinanza e regolazione dei flussi, muniti dei necessari dispositivi di protezione, hanno quotidianamente l’opportunità di sottoporsi a fine turno alla vaccinazione anti Covid 19».

Vaccini ai volontari

«E’ fondamentale vaccinare i volontari – ha concluso Vincenzo Gottardo, consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile – ancor più alla luce di quanto annunciato dal Governo rispetto ad un forte coinvolgimento del sistema di Protezione Civile in aspetti strategici della gestione della pandemia. E’ essenziale che tutti i volontari possano operare in totale sicurezza per sé, per gli assistiti, per i colleghi e per le proprie famiglie. Soprattutto nei momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo, i volontari della Protezione Civile ricoprono un ruolo essenziale per le nostre comunità perché sanno trasferire le loro competenze e professionalità, maturate in occasioni di calamità naturali, nella gestione dell’emergenza sanitaria. Non mi stancherò mai di ringraziarli per quanto svolgono quotidianamente a favore di tutta la comunità». Ogni eventuale ulteriore chiarimento potrà essere richiesto al Servizio di Protezione Civile 049 8201766.