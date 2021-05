Vaccini, Zaia: «Ultima chiamata per i 60enni, ci sono 52mila posti liberi»

Il Presidente durante il punto stampa annuncia anche un'altra novità per quanto riguarda le vaccinazioni: «Da oggi per prenotarsi bisognerà inserire le ultime 6 cifre della tessera sanitaria, oltre al codice fiscale»“

«Il calo del contagio in Veneto questa volta sarà più lento rispetto alle ondate precedenti». A dirlo è il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel punto stampa di mercoledì 5 maggio a un anno di distanza dalla fine del primo lockdown nazionale.

Vaccini

«Nelle ultime 24 ore abbiamo somministrato oltre 41mila vaccini. Su 603.210 sessantenni residenti in Veneto, 182.127 hanno già ricevuto la prima dose. Abbiamo però 52.018 posti ancora liberi. Domani abbiamo in programma 42mila vaccinazioni e ci sono ancora un migliaio di posti liberi. Secondo le nostre previsioni arriveremo a vaccinare il 70% dei 60enni ma bisogna che i posti liberi, da oggi al 19 maggio, vengano occupati. Ai 60enni che hanno intenzione di vaccinarsi dico che questa è l'ultima chiamata per vaccinarsi. Se non ci saranno 60enni che faranno richiesta apriremo le prenotazioni dei 50enni e quindi sarà molto più difficile per un 60enne trovare posti liberi nelle prossime settimane. Prima si prenota, meglio è - spiega Zaia - Da oggi, inoltre, non basterà più il codice fiscale per prenotarsi ma bisognerà scrivere anche le ultime 6 cifre della tessera sanitaria. Stamattina avevamo 190mila vaccini disponibili, 29mila dosi Moderna dovrebbero arrivare entro domani, giovedì 6 maggio. Io mi vaccinerò quando saranno iniziate le vaccinazioni dei 50enni» conclude il Governatore.

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 745 i nuovi positivi a livello regionale su 36.837 tamponi fatti per un'incidenza del 2%. Ad oggi ci sono 20.166 positivi in isolamento. 1336 i ricoverati negli ospedali (28 in meno di ieri) di cui 173 pazienti Covid nelle terapie intensive (-5 rispetto a martedì). 274 i pazienti non Covid in Rianimazione. 12 i decessi in Veneto nelle utlime 24 ore.