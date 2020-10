Vaccini antinfluenzali, al via lunedì la campagna: acquistate dalla Regione un milione e 320mila dosi

Alcune Ullss territoriali si sono già mosse, ma la campagna vaccinale antiinfluenzale della Regione Veneto partirà ufficialmente e a pieno regime il 12 ottobre prossimo, utilizzando 1 milione e 320 mila dosi, per la gran parte già distribuite, contro le circa 800mila acquistate l’anno scorso.

Vaccini

Il tutto è stato presentato sabato 10 ottobre dal dottor Michele Tonon, della Direzione Prevenzione della Regione Veneto, nell’ambito del punto stampa del Presidente Luca Zaia sulla situazione Covid-19. Si punta a difendere i soggetti più deboli dalle complicanze, contenere gli accessi ai Pronto Soccorso, e supportare la diagnosi differenziale con Covid-19 (che ha vari sintomi in comune) e la conseguente gestione dei casi sospetti. La campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2020/2021 si caratterizza per alcuni elementi peculiari rispetto alle stagioni precedenti tra i quali lo scenario epidemiologico e le misure igienico-comportamentali da adottare per ridurre il rischio di diffusione di COVID-19, l’aumento di richieste a livello internazionale di vaccino, gli obiettivi di copertura vaccinale fissati e l’allargamento dell’offerta vaccinale gratuita a partire dai 60 anni di età. Come previsto dal Piano Sanitario Nazionale e ribadito dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, il principale obiettivo operativo per i Servizi Vaccinali è il raggiungimento di una copertura vaccinale della popolazione dei 65enni pari ad almeno il 75%. L’offerta vaccinale prevede un’organizzazione per priorità che saranno valutate e modulate nell’organizzare l’offerta da parte delle singole Aziende Ulss sulla base dell’andamento della campagna sulla propria realtà territoriale.

Categorie

Di seguito l’ordine di priorità della prossima stagione influenzale indicato dalla Regione Veneto per le categorie da vaccinare:

operatori sanitari;

ospiti delle Strutture Residenziali;

soggetti a partire dai 60 anni di età;

donne in gravidanza;

soggetti affetti da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze da influenza;

bambini dai 6 mesi ai 6 anni di età;

familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato);

soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e altre categorie di lavoratori;

donatori di sangue;

personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale viene realizzata dai Servizi Igiene Sanità Pubblica (SISP) delle Aziende ULSS insieme ai Medici di famiglia, che si trovano in una posizione privilegiata per conoscere i bisogni di salute dei propri assistiti ed offrire attivamente la vaccinazione agli ultrasessantenni e alle categorie a rischio. I Pediatri di libera scelta collaborano con i Servizi di Sanità Pubblica per la vaccinazione dei bambini.

Indicazioni

Oltre alla vaccinazione per la prevenzione della trasmissione dei virus influenzali, così come di altri agenti infettivi è importante seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:

Lavarsi spesso le mani, gesto semplice ed economico, ma che costituisce una delle pratiche più efficaci per il controllo della diffusione delle infezioni, anche negli ospedali (in assenza di acqua l’uso di gel alcolici).

Corpirsi bocca e naso quando si starnutisce o tossisce;

Restare in isolamento a casa nella fase iniziale delle malattie respiratorie, specie febbrili;

Evitare il contatto stretto con persone ammalate

Mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone

Evitare posti affollati

Ridurre il tempo di contatto stretto con persone malate e usa sempre la mascherina.

Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca.

La Direzione regionale Prevenzione ricorda infine che le mascherine chirurgiche indossate da persone con sintomatologia influenzale possono ridurre le infezioni tra i contatti stretti.