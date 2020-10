Ulss 6 Euganea, al via la campagna antinfluenzale: pronte 284mila dosi di vaccino

Ulss 6 Euganea, al via la campagna antinfluenzale 2020-2021 con un grande investimento di risorse, come stabilito dalla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto.

Vaccini

Disponibili per le categorie a rischio 283.564 dosi di vaccino, 102.564 in più rispetto all’anno scorso. La campagna vaccinale inizia il 12 ottobre, come previsto dalle indicazioni regionali. Il vaccino viene somministrato presso l’ambulatorio del proprio Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Famiglia; chi è impossibilitato a recarvisi, può rivolgersi agli ambulatori vaccinali dell’Ulss 6 Euganea, previa prenotazione obbligatoria. Per evitare assembramenti, l'accesso avviene esclusivamente infatti con prenotazione mediante le applicazioni web Cloud e ZeroCoda (per accedervi, consultare il sito www.aulss6.veneto.it)

Categorie

Il 5 ottobre è iniziata, e continuerà fino al 10 ottobre, la distribuzione dei vaccini ai Medici di Medicina Generale (hanno aderito alla campagna tutti i 579 Mmg di Padova e provincia) e ai Pediatri di Libera Scelta (finora hanno aderito 90 su 103) direttamente nei loro ambulatori, mentre nelle Case di Riposo la distruzione avverrà a partire dal 12 ottobre. Quest’anno tra le categorie a rischio, alle quali perciò il vaccino è offerto gratuitamente, sono state incluse le persone di età uguale o superiore ai 60 anni, anche senza malattie (l’anno scorso erano gli over 65) e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, anche senza patologie. Operativamente, l’Ulss 6 ha attivato 16 sedi vaccinali sia per bambini che per adulti, distribuite in tutti i 5 Distretti socio-sanitari. La distribuzione degli orari è nell'arco della giornata (mattino e pomeriggio) su 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato), dando così la possibilità alla cittadinanza di accedere ai punti più vicini alla propria residenza. Le prenotazione mediante le Web App Cloud e ZeroCoda saranno possibili a partire dal 9 ottobre. Al via, da oggi, la campagna di comunicazione social sui canali aziendali (Facebook, Instagram) “Non basta una mano, serve il tuo braccio”, con il chiaro riferimento ad “offrire” il braccio per la somministrazione del vaccino.

Il commento

«La stagione autunnale di quest’anno è diversa da tutte le altre: ci aspettiamo la circolazione contemporanea dei virus influenzali e del Covid-19, con una parziale sovrapposizione dei sintomi trattandosi in tutti i casi di virus respiratori. Ben si comprende - sottolinea il Direttore Generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta -, l’importanza di sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale: la strategia regionale spinge sulla più ampia copertura possibile; quanto maggiore sarà il numero delle persone, e in particolare dei soggetti a rischio che aderiranno alla vaccinazione antinfluenzale, tanto maggiore sarà l’immunità di gregge. Le vaccinazioni hanno cambiato la storia della medicina e della sanità pubblica: vaccinarsi è un dovere etico, una responsabilità civica».

Sedi vaccinali

Di seguito le sedi vaccinali dell'Ulss 6 Euganea:

DISTRETTO Padova Bacchiglione

Adulti solo su prenotazione via web con Prenotami.Cloud

Sede di Padova - via Scrovegni, 12

Sede di Padova - Complesso Socio Sanitario Colli, Palazzina Centrale Padiglione 7, via Colli 4

Sede di Padova - Via Temanza, 1 - Ambulatorio Prelievi

Sede di Cadoneghe – via Gramsci, 57

Bambini solo su prenotazione telefonando ai seguenti numeri

Sede di Padova - Via Boccaccio, 80, tel 049 8217406

Sede di Padova - Complesso Socio Sanitario Colli, Palazzina Centrale Padiglione 7, via Colli 4, tel 049 8217406

DISTRETTO Padova Terme Colli

Adulti solo su prenotazione via web con Prenotami.Cloud

Sede di Selvazzano – Piazza De’ Claricini, 1

Sede di Rubano – via Spinelli, 1

Sede di Abano – via Stella, 116

Bambini solo su prenotazione telefonando ai seguenti numeri

Sede di Selvazzano – Piazza De’ Claricini, 1 tel 049 8217335

Sede di Rubano – via Spinelli, 1 tel 049 8216180

Sede di Abano – via Stella, 116, tel 049 8216234

DISTRETTO Padova Piovese

Adulti solo su prenotazione via web con Prenotami.Cloud

Sede di Padova - via Piovese, 74

Sede di Albignasego – via Don Schiavon, 2

Sede di Piove di Sacco – via S. Rocco, 8

Bambini solo su prenotazione telefonando ai seguenti numeri

Sede di Padova - via Piovese, 74, tel 049 8217290

Sede di Albignasego – via Don Schiavon, 2 , tel 049 8217191

Sede di Piove di Sacco – via S. Rocco, 8 tel 049 9718029

DISTRETTO Alta Padovana

Adulti solo su prenotazione via web con Prenotami.Cloud

Sede di Camposampiero - Via Cao del Mondo c/o Centro De Rossignoli

Sede di Cittadella - Via Pilastroni c/o Centro Pontarollo

Bambini solo su prenotazione telefonando ai seguenti numeri

Sede di Camposampiero - Via Cao del Mondo c/o Centro De Rossignoli, tel 049 9822209

Sede di Cittadella - Via Pilastroni c/o Centro Pontarollo , tel 049 9424413

DISTRETTO Padova Sud

Adulti solo su prenotazione via web con Servizio Zero Coda

Sede di Monselice - Via Marconi 19

Sede di Este – Via Francesconi 2

Bambini solo su prenotazione telefonando ai seguenti numeri