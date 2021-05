Aprono le prime prenotazioni per i vaccini anti-Covid al padiglione 8 della Fiera

Sono aperte le prenotazioni dei primi 4mila appuntamenti vaccinali al Padiglione 8 della Fiera di Padova, gestito interamente dall’ Azienda ospedaliera di Padova e attrezzato con nuove linee vaccinali che vanno ad aggiungersi a quelle già in attività del Padiglione 6.

L’appuntamento

Per fissare l’appuntamento vaccinale presso il Padiglione 8 della Fiera è necessario effettuare la prenotazione tramite il consueto portale regionale (https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss6), anche con l’aiuto di familiari, farmacie, Comuni e Stazioni dei Carabinieri. I primi 4mila posti messi a disposizione al Padiglione 8 della Fiera sono destinati a:

- 69-60enni (nati dal 1952 al 1961) e 70-79enni (nati dal 1942 al 1951) deambulanti o trasportabili;

- Soggetti vulnerabili (l’elenco delle patologie interessate al link: https://bit.ly/2QZHr32) e persone con disabilità grave (L. 104, art. 3, c. 3) dai 16 anni in su, dunque nate nel 2005 o in anni precedenti.

- Conviventi e caregiver di persone vulnerabili o con disabilità grave (l’elenco dei soggetti interessati al link: https://bit.ly/3vugnIh).

Per i conviventi e caregiver delle persone vulnerabili o con disabilità grave, in particolare, sono stati messi a disposizione ulteriori 1.000 posti anche negli altri centri vaccinali della provincia, nei quali rimangono aperte le prenotazioni per tutte le categorie summenzionate e per il personale sanitario ancora in attesa di vaccinazione (elenco dei soggetti interessati al link: https://bit.ly/3vCfcXv).

Gli ultraottantenni (nati nel 1941 o prima) non ancora vaccinati, deambulanti o trasportabili, possono sempre prenotare l’appuntamento online oppure presentarsi ad accesso libero in uno dei Centri di vaccinazione della popolazione di Padova e provincia nelle sedi e negli orari di apertura al link: https://bit.ly/3xd3Iei.