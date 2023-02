Col Pnrr via alla riqualificazione della cittadella del Valsugana e del Kioene Arena

Approvati i progetti definitivi per la cittadella del Valsugana e per il Kioene Arena. Venerdì la giunta ha dato il via libera dopo l'ok ottenuto da Roma che li finanzierà grazie al Pnrr.

I progetti

Il Bando prevedeva tre cluster di interventi all'interno dei quali i Comuni potevano presentare progetti eleggibili al finanziamento: 1) realizzazione di nuovi impianti all’interno di “cittadelle dello sport”, 2) rigenerazione di impianti esistenti, 3) interventi propri dei Comuni con appoggio delle Federazioni sportive nazionali. L'amministrazione aveva presentato progetti in tutti e tre i cluster, tutti ammessi ai finanziamenti del Pnrr (quello della curva nord è stato però congelato). Il primo prevedeva interventi nella “Cittadella sportiva” del Valsugana per un importo complessivo di 3,9 milioni che comprendono un nuovo campo centrale per il rugby, la riqualificazione degli spogliatoi, costruzione di un campo da calcio per il Valsugana calcio e l’efficientamento energetico di tutto il complesso sportivo. Il secondo la rigenerazione del PalaKioene per un importo di 2,6 milioni che comprende la totale riqualificazione energetica del Palazzetto con il rifacimento del campo compreso il riscaldamento a pavimento, la riqualificazione degli spogliatoi e la realizzazione ex novo di due palestre per gli allenamenti.

L'amministrazione

«Sono molto soddisfatto, questi due progetti rivolti a tanti sport aumenteranno il livello di attrattività della padova sportiva in maniera drastica e metteranno a segno interventi utili e attesi - dice l'assessore allo sport, Diego Bomavina - Con questi interventi possiamo dare un nuovo grande impulso alla Padova sportiva, tanto più che non sono interventi finalizzati non solo a una disciplina sportiva, ma abbracciamo molti sport e vanno a costruire dei veri e propri poli sportivi che potranno andare a bebeficio di tutte le società sportive che avranno più spazi a disposizione. Senza contare che comuqnue andare a costruire moderne strutture per eccellenze padovane come la pallamano femminile che qui vedrà il suo centro tecnico federale nazionale, la pallavolo, il rugby, il calcio e il football americano consentirà di far aprocciare tante ragazze e tanti ragazzi a innumerevoli discipline sportive»