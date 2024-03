Vannacci arriva per il suo libro, l'Anpi già pronto a scendere in piazza

«Il generale Roberto Vannacci viene a presentare i suoi libri e le sue idee, mercoledì 20 marzo al Teatro Quirino De Giorgio di Vigonza. Molte forze politiche, sociali, sindacali, preoccupate dei contenuti oscurantisti, anticostituzionali e reazionari dei libri e delle idee di Vannacci manifesteranno 𝐚 𝐕𝐢𝐠𝐨𝐧𝐳𝐚, 𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟎:𝟑𝟎 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟎 𝐌𝐚𝐫𝐳𝐨, per affermare idee e principi radicalmente opposti ai suoi». Lo annuncia in una nota l'Anpi, che parteciperà ad una contromanifestazione in occasione dell'arrivo del "destituito" generale Vannacci, che quella sera si confronterà con l'ex parlamentare di Forza Italia, Roberto Caon.

Le motivazioni

«Nel suo libro "Il Mondo al contrario" il Generale afferma che gli omosessuali sono anormali, che la migliore pallavolista italiana, Paola Egonu, nata da genitori nigeriani, a causa dei suoi tratti somatici non rappresenta l'italianità e che Mussolini è stato uno statista - si legge nella nota del'Anpi - che da quando le donne hanno diritti, le madri trascurano i bambini. Affermazioni che confliggono radicalmente con quanto sancito, in tema di diritti, di uguaglianza, di cittadinanza, dalla Costituzione Repubblicana. Quanto, poi, alla sua rivalutazione di Mussolini, il generale Vannacci trascura vent'anni di dittatura, l'alleanza con Hitler, la partecipazione sciagurata a una guerra nel corso della quale proprio da quello"statista" decine di migliaia di ufficiali e soldati italiani vennero mandati a morire, fra il gelo della Russia invasa e i lager nazisti».

Il generale

«Ma il grave è che l'autore Roberto Vannacci è un generale della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza e retta dalla Costituzione - chiudono ds Anpi - .E a quella Costituzione, su cui il Generale Vannacci ha giurato, egli ha il dovere - che con questo libro gravemente trascura - di essere fedele: in ogni suo atto e manifestazione. Per queste motivazioni l'Anpi provinciale di Padova aderisce con convinzione al presidio di Vigonza del 20 marzo e invita i suoi iscritti a partecipare, pacifici e numerosi».