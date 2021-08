Più di duecento in una sola mattinata: grande successo per il Vax-Day a Carmignano di Brenta

All’interno della scuola elementare de Amicis in piazza Marconi sono stati ricavati spazi per la registrazione, per la inoculazione e per l’attesa dei canonici 15 minuti, con entrata e uscita rigorosamente separate

Sono oltre 200 le persone che hanno aderito al Vax Day di sabato 7 agosto a Carmignano di Brenta, il primo nell’Alta Padovana.

Vax-Day

Spiega il vicesindaco reggente Eric Pasqualon: «Dalle 8.30 l’afflusso è stato regolare, tutti si sono presentati con puntualità all’appuntamento e non ci sono state defezioni. Grazie all’ottima organizzazione degli spazi e dei tempi abbiamo potuto dare una risposta non solo a tutte le persone prenotate ma anche a quanti, numerosi, si erano inseriti nella lista d’attesa, arrivando così a poter somministrare oltre 200 dosi». Tutto si svolge in grande sicurezza e con un rigido protocollo, ma in modo molto fluido e rapido. All’interno della scuola elementare de Amicis in piazza Marconi sono stati ricavati spazi per la registrazione, per la inoculazione e per l’attesa dei canonici 15 minuti, con entrata e uscita rigorosamente separate. «Hanno aderito persone di tutte le età - continua Pasqualon - ma ci fa piacere vedere tra coloro che sono in fila in attesa di ricevere il vaccino moltissimi giovani, che stanno dimostrando un grande senso civico. Oltre alla collaborazione dell’Ulss 6 Euganea, che ci ha messo a disposizione tutte le dosi necessarie, hanno contribuito a rendere questa giornata un successo i medici di medicina generale di Carmignano, infermieri, i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, che ringraziamo. Insieme abbiamo potuto offrire ai residenti di Carmignano di Brenta e dei comuni limitrofi la possibilità di avere il vaccino in tempi brevissimi e vicino a casa. Il richiamo sarà fatto sempre con il siero della Pfizer tra 21 giorni, sabato 28 agosto, ed è già prenotato».