Coldiretti alla veglia per il lavoro: «Le persone vengono prima del profitto»

Anche quest’anno gli agricoltori di Coldiretti Padova hanno partecipato attivamente alla Veglia diocesana per il lavoro presieduta dal vescovo Claudio Cipolla nella sede della Scuola Edile di Padova.

La veglia

«È un appuntamento al quale teniamo in maniera particolare - spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - perché, come afferma il messaggio scelto quest’anno, «La vera ricchezza sono le persone». E noi agricoltori lo sappiamo bene, perché siamo persone, famiglie intere che tutti i giorni si impegnano, nonostante le difficoltà, per portare cibo e nutrimento dai prodotti della nostra terra. Due anni di pandemia hanno lasciato il segno e ora questa guerra insensata ha delle conseguenze dirette anche sul mondo del lavoro. Insieme al vescovo Claudio abbiamo ribadito la centralità delle persone, perché le persone vengono prima del profitto. Nei giorni scorsi ne abbiamo parlato anche con l’ex procuratore Gian Carlo Caselli in occasione dell’incontro con l’Osservatorio Agromafie: la legalità, il rispetto delle regole e dei diritti dei lavoratori sono imperativi che devono accompagnare il lavoro quotidiano. Lo sfruttamento, la concorrenza sleale, l'illegalità hanno come prima vittima proprio i lavoratori e gli stessi imprenditori. Dignità per tutti e diritti per tutti i lavoratori, questo il messaggio che Coldiretti ha voluto portare in occasione della giornata diocesana dedicata a tutti i lavoratori. Siamo vicini al nostro vescovo, attento alle necessità e ai bisogni del mondo del lavoro, - conclude Bressan - vicino a chi è in difficoltà e agli imprenditori che stanno attraversando un altro periodo impegnativo e carico di incognite».