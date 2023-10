L'estate fuori stagione favorisce la vendemmia: annata di qualità e produzione in aumento

L’estate fuori stagione dei primi giorni di ottobre spinge la vendemmia dai Colli Euganei alle campagne della pianura padovana con il clima mite e asciutto che favorisce la qualità del raccolto grazie all’assenza di eccessiva umidità e per le elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte che contribuiscono ad arricchire il patrimonio di profumi e la qualità organolettica dei vini con le uve senza il rischio di muffe e marciumi favoriti da piogge e umidità: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla svolta tra i filari per la vendemmia 2023 dopo una stagione altalenante dal punto di vista metereologico, tra maltempo, grandine e ondate di calore.

Vendemmia

Nel complesso, come rileva Coldiretti Padova, nella nostra provincia sarà un’annata molto buona, in particolare per i vini rossi che stanno godendo delle condizioni climatiche favorevoli ma anche del fior d’arancio e del processo. Mentre la vendemmia si avvia alla conclusione, sui Colli Euganei prima della metà del mese mentre in pianura ci sarà il prolungamento con le varietà tardive come il friularo, si può già tracciare un primo bilancio che sostanzialmente conferma il dato positivo delle previsioni con un ottima qualità dei vini, sia bianchi che rossi, una tenuta delle quantità in pianura, e incrementi fra il 2 e il 5%, e un deciso aumento, fra il 10 e il 15% sui Colli Euganei. La nota dolente arriva invece dal mercato, ancora piatto e avaro sul fronte dei prezzi e dei consumi, condizionato da speculazioni e inflazione. Lo scorso anno la produzione aveva già registrato un balzo in avanti, con oltre 1,2 milioni di quintali d’uva raccolti, rispetto ai 996 mila del 2021. Ormai a fare la parte del leone sono le varietà Doc, che superano i 950 mila quintali (in stragrande maggioranza i bianchi con 911 mila quintali), mentre i rossi tengono con gli Igt a 132 mila quintali.

Colli Euganei

Sui Colli Euganei, spiega Emanuele Calaon di Vo «è un gran bel momento perché le temperature sopra la media di questi giorni favoriscono la sanità e la maturazione delle uve. Avremo delle belle sorprese specialmente per i rossi, abbiamo concluso la raccolta del merlot e ora stiamo procedendo con il cabernet per concludere la vendemmia entro la prima decade del mese. Anche con il fior d’arancio è andata molto bene e la qualità è molto buona. Fortunatamente la grandine quest’anno ci ha graziati e anche dal punto di vista sanitario le malattie come la peronospora e oidio sono circoscritte. Sarà un’annata sicuramente con il segno positivo, speriamo che possa incidere favorevolmente anche sui mercati e sui prezzi che stentano a decollare».

Coldiretti Padova

In pianura, aggiunge Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova e viticoltore alla guida della Conselve Vigneti e Cantine, l’annata ha virato decisamente verso il segno positivo dopo una partenza segnata da una leggera flessione, intorno al 5%, delle varietà precoci come il pinot grigio e lo chardonnay. «Già con la raccolta del prosecco - aggiunge - abbiamo confermato in maniera inaspettata la produttività che rimane stabile e in alcune aree in leggera crescita, anche per effetto dell’aumento delle superfici di vigneto. Non abbiamo subito grandinate significative mentre i problemi sanitari come la peronospora sono stati tenuti a bada grazie ad un costante e attento lavoro in vigneto. Per i rossi ci aspettiamo un calo quantitativo, dovuto sopratutto alla conversione varietale a favore dei bianchi, ma la qualità sarà senz’altro ottima grazie alle condizioni meno favorevoli. Dopo la metà di ottobre inizierà la vendemmia del friularo, l’ultima vendemmia d’Italia che si protrarrà fino a novembre. Le uve sono sane e rigogliose e ci sono le caratteristiche ideali per fissare bene l’aspetto zuccherino e organolettico. Ci aspettiamo un vino che darà molte soddisfazioni». Ora gli occhi, conclude Coldiretti, restano puntati sull’andamento del mercato e dei consumi che condizionerà il prezzo, ancora basso rispetto alle aspettative dei produttori.