In vendita lo storico palazzo sul Listòn, a Gabetti il compito di piazzarlo

È stata affidata alla divisione Capital Markets del Gruppo Gabetti – che fornisce consulenze immobiliari nei processi di dismissione e acquisizione di singoli immobili o di portafogli immobiliari – la commercializzazione in vendita, in esclusiva, del palazzo storico di via VIII Febbraio 16 in centro a Padova, a seguito di una gara indetta da uno dei principali gestori d’investimenti immobiliari europei, HIH Invest Real Estate, attuale proprietario dell’edificio.

Il palazzo sul Liston

Il prestigioso immobile a destinazione mista si articola in quattro piani fuori terra più un livello interrato. Terranova, brand premium del gruppo Teddy, occupa il piano interrato, terra e primo piano per una superficie commerciale di circa 1.500 metri quadri. Il secondo e il terzo piano di circa 180 mq l’uno, con destinazione d’uso uffici, sono attualmente sfitti. L’immobile è situato in una posizione strategica e di assoluto prestigio nel centro storico della città, a pochi passi da Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta e Piazza dei Signori, poli centrali di Padova e sedi di importanti mercati. Via VIII Febbraio è una delle arterie più antiche della città e tra le principali strade dello shopping padovano, circondata da negozi di gastronomia, botteghe storiche e boutique di famosi marchi della moda italiana e internazionale.

Le voci dei protagonisti

Dichiara Claudio Santucci, Head of Capital Markets di Gabetti Agency: «Essere stati scelti nell’ambito di un processo di gara da parte di un cliente come HIH Invest Real Estate è certamente motivo di soddisfazione. Padova è una città che storicamente esprime investitori immobiliari del segmento High Net Worth Individual (HNWI) che riteniamo possano essere attratti nell’acquisire l’immobile di Via VIII Febbraio, considerate il tenant di primario livello, le solide garanzie contrattuali e l’interessante rendimento dell’operazione. L’operazione verrà coordinata dalla direzione di Milano con il supporto locale del team della sede territoriale di Padova»